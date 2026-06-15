"Latvijas Avīze" dodas pie režisora Ivara Selecka dokumentālās filmas "Zemnieki" varoņiem. 

"Interesantākais ir cilvēka liktenis. Visas ārišķības, režisoru triki noveco, bet cilvēka liktenis ir neatvairāma lieta, laikmeta dokuments," šī kino dokumentālista Ivara Selecka lakoniskā atziņa ir atslēga tam, kā strādā režisora filmas. Tieši, jo filmas varoņu ekrāna likteņi neuzkrītoši, bet cieši sapinas ar zālē, pie televizora vai datora sēdošo skatītāju likteni. Droši vien tāpēc arī filmas dzīvo savu dzīvi un ik pa laikam rada gluži dabisku jautājumu – bet kā iepazītajiem ekrāna varoņiem klājas šodien?

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