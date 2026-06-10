Jāņa Akuratera muzejā 6. jūnijā notika Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas "Literārā Akadēmija" Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursa "Aicinājums" (50. sasaukums) laureātu apbalvošana.
Šogad, netipiski citu gadu "Aicinājuma" pieredzei, tika iesniegtas arī astoņas lugas, līdz ar to paplašinās arī "Aicinājuma" sadaļas, savukārt semināru nedēļā tiks pievērsta arī īpaša uzmanība dramaturģijai.
Apsveicam!
"Aicinājuma" semināru nedēļa būs no 10. līdz 14. augustam Jāņa Akuratera muzejā.
"Aicinājuma" laureāti dzejā
1. grupa (no 7 līdz 15 gadu vecumam)
- 1. vieta. Reinis Zvirgzdiņš (14 gadi, pamatskola "Būsim");
- 2. vieta. Nikola Firgute (13 gadi, Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola);
- 3. vietu žūrija nepiešķīra.
2. grupa (no 16 līdz 18 gadu vecumam)
- 1. vieta. Beāte Spāģe (17 gadi, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola);
- 2. vieta. Renāte Štelfa (17 gadi, Ogres Valsts ģimnāzija);
- 3. vieta. Melānija Felicita Meiša-Veigure (16 gadi, Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola un Liene Jermacāne (18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).
- Veicināšanas balvu saņem: Nora Ķīse (16 gadi, Rīgas Valdorfskola).
3. grupa (no 19 līdz 21 gada vecumam)
- 1. vieta. Arella Zariņa (19 gadi, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzija);
- 2. vieta. Dagnija Rēķe (20 gadi, RTU) un Nikola Apšvalka (21 gads, Rīgas Stradiņa universitāte);
- 3. vieta. Daniela Šņucina (19 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
- Veicināšanas balvu saņem: Alise Janvāre (19 gadi, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).
"Aicinājuma" laureāti prozā
1. grupa (no 7 līdz 15 gadu vecumam)
- 1. vieta. Jānis Artūrs Gilba (privātskola "Domdaris", 15 gadi).
- 2. un 3. vietu žūrija nepiešķīra.
2. grupa (no 16 līdz 18 gadu vecumam)
- Godalgotas vietas žūrija nepiešķīra.
- Veicināšanas balvu saņem: Endžija Annija Meņģe (Kuldīgas Centra vidusskola).
3. grupa (no 19 līdz 21 gada vecumam)
- 1. vieta. Renāte Mālmane (21 gads, Latvijas Universitāte);
- 2. vieta. Elza Mincenhofa (19 gadi, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija);
- 3. vieta. Arella Zariņa (19 gadi, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzija).
- Veicināšanas balvu saņem: Nikola Apšvalka (21 gads, Rīgas Stradiņa universitāte); Rūdolfs Eglītis (19 gadi, Latvijas Universitāte).
"Aicinājuma" laureāti dramaturģijā
Laureāti netika dalīti grupās.
- 1. vieta netika piešķirta.
- 2. vieta. Nikola Apšvalka (21 gads, Rīgas Stradiņa universitāte) un Daniela Šņucina (19 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
- 3. vieta. Marta Tāra Brakanska (21 gads, Latvijas Universitāte).
- Veicināšanas balvu saņem: Reinis Zvirgzdiņš (14 gadi, pamatskola "Būsim").
Semināros piedalīsies
"Aicinājuma" semināros piedalīsies arī "Aicinājuma tekstu lasījumu" laureāti. "Aicinājuma" seminārus (no 10. līdz 14. augustam) apmeklēs:
Dzejas grupa
Anete Pulkstene, Paula Bička, Arella Zariņa, Kate Auce Sakša, Elīza Lielpētere, Beāte Spāģe, Renāte Štelfa, Melānija Felicita Meiša-Veigure, Liene Jermacāne, Nora Ķīse, Dagnija Rēķe, Nikola Apšvalka, Daniela Šņucina, Alise Janvāre un Reinis Zvirgzdiņš.
Prozas un dramaturģijas grupa
Proza. Elza Mincenhofa, Nikola Apšvalka, Līva Auziņa, Renāte Mālmane, Elīza Daniela Dzene, Marta Tāra Brakanska, Vendija Volkovska, Artūrs Gilba (15 gadi, izņēmums), Endžija Annija Meņģe, Arella Zariņa, Rūdolfs Eglītis.
Dramaturģija. Nikola Apšvalka, Daniela Šņucina, Marta Tāra Brakanska, Reinis Zvirgzdiņš.
Apsveicam!
Paldies "Aicinājuma tekstu lasījumu" un konkursa "Aicinājums" žūrijai!
Liels paldies Jāņa Akuratera muzejam par sadarbību un mājīgo, sirsnīgo atmosfēru!
Protams, konkursa balvas nav iedomājamas bez atbalstītājiem – grāmatu apgādiem un medijiem, proti: "Dienas Grāmata", "Zvaigzne ABC", "Jāņa Rozes apgāds", "Neputns", "Latvijas Mediji", Latvijas Rakstnieku savienības un "Latvijas Avīzes" pielikuma "Kultūrzīmes", Latvijas Literatūras gada balvas organizētājiem!
Tiekamies "Aicinājuma" semināros!
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