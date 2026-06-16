Kad amatā stājās jaunais premjers Andris Kulbergs, viņš norādīja, ka viņa valdības ministriem būs jānosauc prioritātes, kas reāli paveicamas tajos dažos mēnešos, ko šim pirmsvēlēšanu Ministru kabinetam izdosies nostrādāt. 

Pat tādā jomā kā izglītība, kur rezultāts parasti redzams tikai pēc gadiem, tika gaidīti šie ātri padarāmie darbi. Nevar gan noliegt, ka visās ministrijās noteikti ir kāda problēma vai iespējams kāds uzlabojums, ko tiešām var paveikt dažos mēnešos. Taču tik īsā laikā noteikti nav iespējamas sistēmiskas pārmaiņas. Savukārt tādas iesākt īsti nav jēgas, jo nav viegli prognozēt gan vēlēšanu rezultātu, gan vēl jo vairāk valdošo koalīciju, kas pēc tām varētu izveidoties.

Viena no lietām, ko solījusi izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, skar jomu, 

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