Nesasniedzot valstī noteikto minimālo skolēnu skaitu, no nākamā gada 1. augusta varētu slēgt Ēdoles pamatskolu un Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolu, ceturtdien nolēma Kuldīgas novada domes deputāti.
Šajā mācību gadā Ēdoles pamatskolā mācās 44 skolēni, tostarp 1. klasē un 3. klasē nav neviena skolēna. Savukārt Kabiles pamatskolā mācās 40 skolēni. Arī šajā skolā 1. klasē nav neviena skolēna, bet 8. klasē ir tikai viens bērns, liecina pašvaldības apkopotie dati. Domes sēdē Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure informēja, ka jau patlaban 24 Ēdoles skolēni un 23 Kabiles skolēni mācās citās Kuldīgas novada skolās. Dome uzdeva Ēdoles pamatskolai un Kabiles pamatskolai līdz 2026. gada 31. maijam informēt Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāju par skolēnu skaita atbilstību valstī noteiktajiem skolēnu skaita kvantitatīvajiem rādītājiem.
