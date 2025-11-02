Kopš 2020. gadā Kuldīgas novada Padures pagastā uz pastāvīgu dzīvi pārcēlies pazīstamais latviešu izcelsmes klavieru būvētājs Dāvids Kļaviņš, kura vārds pasaulē pazīstams jau desmitiem gadu, novada iedzīvotāji var lepoties ar to, ka tieši Kuldīgā top unikālas, neparasta skanējuma klavieres.  

Pašlaik Latvijā ir trīs D. Kļaviņa uzņēmuma "Klavins Piano" uzbūvētās klavieres. Pirmās ir 2019. gadā Ventspils jaunajā koncertzālē "Latvija" uzbūvētās 4,70 metrus augstās koncerta klavieres "Klavins Piano Manufaktura KFF". Otras – "Klavins Una Corda" – atrodas Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja Dziesmu svētku telpās. Savukārt trešās ir privātā īpašumā.

Lielākās daļas Kļaviņa uzbūvēto klavieru mājvieta ir Vācija, ASV, Lielbritānija, Norvēģija, Itālija, Francija, Ungārija, Japāna, Ķīna un citas pasaules valstis. "Lielāko daļu pasūtījumu saņemam no ārzemēm," atzīst Dāvids Kļaviņš, "mūsu klienti ir pianisti, komponisti un citi ar mūziku saistīti ļaudis. Ja nebūtu viņu, tad uzņēmums būtu jāver ciet. Vislētākās klavieres maksā ap 35 000 eiro. Tā nav summa, kas ir pa kabatai daudziem Latvijā. Kuri to varētu atļauties, tiem visbiežāk nav nekādas intereses par mūzikas instrumentiem."

No pusgada līdz gadam

