Dārza mēbeles, kā arī šūpoles, pergolas, nojumes, lapenes un citas konstrukcijas, tuvojoties aukstam laikam, vēlams pienācīgi ieziemot. Tas palīdzēs aiztaupīt liekus tēriņus, sākoties jaunajai sezonai.

Liela tiesa dārza konstrukciju ir izgatavotas no koka, kas, kā jau dabisks materiāls, dārzā ļoti labi iederas. Tiesa, kokam patīk elpot – uzsūkt un atdot mitrumu. Ja koksnes mitrums ilgstoši pārsniedz 20%, tā var kļūt uzņēmīga pret sēnīšu un pelējuma bojājumiem. Sēnes noārda celulozi un lignīnu, padarot koksni drupenu un samazinot tās stiprību. Koksnes bojāšanos īpaši veicina sals. Katru reizi, kad koksne atkārtoti sasalst un atkūst, tā aizvien dziļāk plaisā. Lai šo risku samazinātu, koka ārējai aizsardzībai izmanto īpašus pārklājumus. Pirms ieziemošanas koka konstrukcijas ir jāsagatavo. Tās nomazgā ar vieglu ziepjūdeni un mīkstu birsti, lai notīrītu netīrumus, putekļus un pelējuma pēdas. Ļauj mēbelēm vairākas dienas pilnībā izžūt sausā, vēsā vietā. Tad apstrādā ar āra mēbelēm paredzētu koka eļļu, vasku vai laku, vai krāsu, kas aizsargā pret mitrumu un salu. "Horizontālas koka virsmas iesakām eļļot, piemēram, izmantojot "Valtti plusr" tonējamo eļļu, kas veidota uz ūdens bāzes; "Wood Oil", kuru var pieskaņot dizaina prasībām, tonējot ar kādu no firmas speciālajiem 40 toneriem, vai "Teracce oil", kas tiek piedāvāta jau rūpnīcā sagatavotos vairākos pamattoņos," informē Arnis Pastars, "Tikkurila Academy" vadītājs.

Plastmasas un kompozītmateriālu mēbeles nomazgā ar vieglu tīrīšanas līdzekli un ūdeni. Tās ieteicams novietot zem jumta vai vismaz zem pārsega, lai novērstu sala izraisītu plaisāšanu.

Mēbeļu tekstila pārvalkus un spilvenus mazgā saskaņā ar norādēm uz etiķetes un uzglabā sausā vietā, piemēram, skapī vai kastē ar vāku. Ziemas guļai ideāli ir novietot dārza mēbeles iekštelpā, piemēram, garāžā vai nojumē. Ja tas nav iespējams, paceļ mēbeles nedaudz virs zemes, uzliek uz koka klucīšiem un pārklāj ar elpojošu pārsegu.

Metālkrāsa bez gruntēšanas

