Vācijas basketbola valstsvienība, kas pašlaik Rīgā turpina cīņu Eiropas čempionāta finālturnīrā, paudusi neapmierinātību ar uzturēšanās apstākļiem viesnīcā “Radisson Park Inn Valdemara” un vērsusies pie Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA), lūdzot atļauju pārcelties uz citu naktsmītni, vēsta laikraksts "Bild".
Spēlētāji iebilst pret vairākiem aspektiem – nelielajiem numuriem, logiem, kurus nav iespējams atvērt, kā arī ēdināšanas kvalitāti, kas, pēc sportistu domām, neatbilst augsta līmeņa turnīra prasībām. Situāciju vēl vairāk saasinājuši būvdarbi viesnīcas tuvumā: naktī pirms astotdaļfināla pret Portugāli darbi esot sākti ap plkst. 2.00, traucējot komandas atpūtai.
Vācijas Basketbola savienība norāda, ka kā alternatīva tiek apsvērta viesnīca “Pullman”, kurā mitinās Serbijas un Turcijas izlases. Galīgais lēmums par pārcelšanos ir FIBA ziņā.
Komandas pārstāvji atklāti runājuši arī ar medijiem. Oskars da Silva uzsvēris, ka viesnīcas līmenis neatbilstot kontinenta čempionāta standartiem: “Protams, pasūdzējāmies, bet mūsu galvenais uzdevums ir spēlēt basketbolu, nevis testēt viesnīcas.” Savukārt spēka uzbrucējs Johanness Tīmans piebildis, ka numuri gan esot mazi, taču citādi viss esot pieņemami.
Vācija, kas ir arī pašreizējā Pasaules kausa ieguvēja, līdz šim čempionātā nav piedzīvojusi zaudējumu un ceturtdaļfinālā trešdien “Xiaomi” arēnā tiksies ar Slovēniju.
Saskaņā ar Jauns.lv ziņoto, situācija atrisinājās, jo viesnīcas trūkumi tika novērsti, un komanda nolēma palikt esošajā naktsmītnē. Sportazinas.com savukārt vēsta, ka pārcelšanās uz citu viesnīcu būtu izmaksājusi ap 120 000 eiro, tādēļ no šī soļa izlase atteicās. Līdz ar to incidentu izdevās atrisināt praktiskā līmenī, un vācieši varēja koncentrēties uz spēlēm.
