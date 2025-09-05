Kad 21. septembrī pasaulē atzīmē Miera dienu, bet dienu vēlāk – Baltu vienības dienu, lietuvietis Reinolds Ļaudansks tradicionāli organizē zīmējumu konkursu, kur bērni zīmē baložus kā miera simbolu.

Baložus uzskata par mīlestības simbolu – ne velti daudzi jaunlaulātie kāzu dienā gaisā palaiž sniegbaltas dūjas. Savā templī šos putnus turējusi Afrodīte, tos apdziedājis Homērs, savukārt Romā olimpisko spēļu laikā pasta baloži pirmie atnesa ziņas par uzvarētājiem, tāpēc līdz pat 1988. gadam pastāvēja tradīcija olimpiādes atklāt ar baložu lidojumu.

Dūjas izlido Miera dienā

"Tagad pasta baložus vairāk izmanto kāzās un svētkos, lai palaistu gaisā," stāsta Klaipēdas Augstlidotāju audzētāju kluba un Palangas Baložu kluba priekšsēdētājs Reinolds Ļaudansks. Palandznieks savas baltās dūjas mēdz nest uz baznīcu, lai jaunlaulātie tās palaistu lidojumam. "Pēc piecām minūtēm baloži jau ir mājās – manā sētā," smej lietuvietis. "Kad pilsētā ir kādi pasākumi, svētki, skolu izlaidumi, cilvēki vēlas redzēt baložus. Piemēram, Miera dienā pašvaldība grib, lai debesīs izlidotu dūjas – skaidra lieta, tātad mums pašiem vajadzīgi savi baloži."

Palandznieka gādībā ir graciozi un krāšņi baloži: Klaipēdas augstlidotāji, baltie pasta baloži, Šauļu baltspārnu kūleņotāji, dažādu krāsu Liepājas baltastes un Dainavas krāsgalves.
Lido, manu balodīt!
Foto: Vivanta Volkova / Latvijas Mediji

