Lido, manu balodīt!
Kad 21. septembrī pasaulē atzīmē Miera dienu, bet dienu vēlāk – Baltu vienības dienu, lietuvietis Reinolds Ļaudansks tradicionāli organizē zīmējumu konkursu, kur bērni zīmē baložus kā miera simbolu.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!
Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.
Pastāvīgais
Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.
1,00 € / pirmās 4 nedēļasAbonē
AKCIJA
Gada
Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.
29,99 € / uz 52 nedēļāmAbonē
50 rakstu
50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.
2.50 € / 50 raksti 4 nedēļāsAbonē