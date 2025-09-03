Rīgā un visā Latvijā turpinās Dzejas dienas. Piedāvājam "Kultūrzīmju" veidoto notikumu izlasi.
Šodien, 3. septembrī, plkst. 17 Rīgas Latviešu biedrības namā, sagaidot savu 80. gadskārtu, uz tikšanos savā autorvakarā gaidīs dzejnieks Jānis Rokpelnis.
Plkst. 18 Tallinas kvartāla bārā "ConTakts" notiks latgaliešu un lībiešu dzejas vakars, kurā piedalīsies dzejnieki Raibīs, Dagneja, Juoņs Ryučāns, Karls Pajusalu. Atdzejojis Valts Ernštreits.
Ceturtdien, 4. septembrī, plkst. 17 Igaunijas vēstniecībā – igauņu dzejas vakars, kurā piedalīsies dzejnieki Trīna Paja un Tenis Vilu, kā arī dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš.
Plkst. 17.30 – RCB filiālbibliotēkā "Torņkalns", Ojāra Vācieša ielā 2 – Arta Ostupa autorvakars.
Plkst. 18 – Jāņa Akuratera mājā muzejā – pasākums "Dzejnieki – Akuratera novadnieki". Piedalīsies Ronalds Briedis, Ruta Štelmahere, Arvis Viguls. Vada: Aivars Eipurs.
Piektdien, 5., un 12. septembrī, plkst. 19 Latviešu biedrības namā – Latvijas Nacionālā dzejas slama čempionāta pusfināls un fināls, kurā tiks noskaidrots šī gada čempions, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas dzejas slama čempionātā Berlīnē, pasaules kausā Parīzē un citviet pasaulē.
Piektdien, 5. septembrī, plkst. 19 Salamandras ielā 1, Juglā – "Tumšās pieturzīmes". Pasākuma dalībnieki – dzejnieki Evelīna Mūrniece, Pauls Kauķis, Laima Ābele, Sintija Sudmale un Andris Alps.
Sestdien, 6. septembrī, plkst. 11 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēkā – radoša nodarbība "Dzejas klasītes" pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Plkst. 12 – ceļojums ar dzejniekiem. Piedalīsies Anna Auziņa, Elvīra Bloma, Aivars Eipurs, Sindija Sudmale, Ilmārs Šlāpins, Ivars Šteinbergs, Toms Treibergs, Māra Ulme, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls. Ceļojumu vadīs dzejniece Ērika Bērziņa.
Plkst. 13 – LNB bērnu dzejas pasākums "Dzejoļi un dzejolēni" kopā ar autoriem: Eviju Gulbi, Martu Pujātu un Andri Akmentiņu.
Svētdien, 7. septembrī, plkst. 13 – šogad pirmo reizi ceļojums ar dzejniekiem notiks Cēsīs, kur katrā pieturvietā sagaidīs dzejas lasījums. Piedalīsies dzejnieki Guntars Godiņš, Sandra Marta Grudule, Jānis Rokpelnis, Daina Sirmā, Ērika Bērziņa.
Plkst. 14 – Literārās akadēmijas un konkursa "Aicinājums" pasākums un Ausekļa balvas pasniegšana ("Zvaigznājs", Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā). Piedalīsies: "Aicinājuma" tagadējie un kādreizējie autori un pasākuma vadītājas Anna Auziņa un Sandra Ratniece, "Ausekļa balvas" nominanti.
Pirmdien, 8. septembrī, plkst. 18 viesnīcā "Bergs" – "Domuzīmes" dzejas balvas pasniegšana.
Plkst. 19 – Trešdaļgadsimta balvas pasniegšana, kurā piedalīsies tās nominanti ar dzejas krājumiem: Andris Akmentiņš "Māja", Jānis Baltvilks "Kāds putns", Jānis Baltauss "Burtu būšanas" un Dzintars Bušs un Kaspars Kļaviņš "Kaut kam jānotiek". Žūrijā šogad – Gunta Šnipke, Linda Mence un Edvards Kuks, Ivars Šteinbergs.
Otrdien, 9. septembrī, Jūrmalā, Dubultos – dzejas pastaiga kopā ar dzejniekiem Guntaru Godiņu un Ivaru Šteinbergu.
Plkst. 18 – "Gals un sākums" – Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30. Piedalās: Artis Ostups, Marts Pujāts, Katrīna Rudzīte, Arvis Viguls. Vada Anna Auziņa.
