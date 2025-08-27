28. augustā visā Latvijā sāksies ikgadējās Dzejas dienas, kuru pasākumi šogad turpināsies līdz pat oktobra sākumam.
Dzejas dienas ieskandinās dzejnieces Ērikas Bērziņas autorvakars Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkā "Avots" (Stabu iela 64). Tā būs festivāla īpašā dāvana dzejas cienītājiem – desmit autorvakari ar desmit dažādiem dzejas tembriem, kas augustā, septembrī un oktobrī norisināsies gan RCB filiālēs, gan Rīgas Latviešu biedrībā un klubā "Hamlets".
Piektdien, 29. augustā, plkst. 18 Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā ar norisi "Dzeja svin!" Dzejas dienas oficiāli atklās. Tās laikā arī atvērs Dzejas dienu krājumu "Dzeja svin 1965–2025", kā arī skanēs muzikāls priekšnesums ar Valdi Zilveri. Ieeja ar ielūgumiem.
Sestdien, 30. augustā, no plkst. 15.45 līdz 31. augusta plkst. 8 notiks Dzejas nakts pārgājiens, kas ievadīs dzejas festivālu "Siguldas Dzejas dienas un dzejas naktis". Pārgājiena laikā dzejas lasījumos un performancēs varēs dzirdēt vairāk nekā 60 dzejnieku uzstāšanos. Dzejas nakts pārgājiena īpašie viesi – dzejnieki Andris Akmentiņš, Ilmārs Šlāpins, Jānis Rokpelnis, Guntars Godiņš un Contra. Kad sestdienas pēcpusdienā Siguldā pienāks vilcieni no Rīgas un Valgas, dalībnieki un līdzgājēji pulcēsies Siguldas stacijas laukumā, kur tiks atklāts Dzejas nakts pārgājiens. Šogad tā maršruts vedīs no Siguldas Stacijas laukuma uz Krusta kalnu, Gaujas krastu, Dainu kalnu, Turaidas baznīcu, Gūtmaņalu un pēc pusnakts atgriezīsies Siguldā – Jaunās pils kvartālā, kur ar dzeju tiks sagaidīts rīts. Visu ceļu pārgājienu muzikāli pavadīs siguldiešu Gunta Kursiša un Artūra Barisa džeza duets "Jaunskungi". No plkst. 5 līdz pirmajiem vilcieniem Pils paviljonā notiks dzejas lasījumi pie brīvā mikrofona. Pārgājienam var sekot jebkurš interesents ar personīgo transportu vai piesakoties uz brīvajām vietām autobusā "Facebook" grupā "Dzejas nakts pārgājiens".
Dzejas dienas norisināsies arī citviet Latvijā. Piemēram, Raunas bibliotēkas apkārtnē visu septembri būs izvietoti Raiņa dzejoļi košā noformējumā, lai piesaistītu garāmgājēju uzmanību, liktu apstāties, izlasīt, padomāt un sastapties ar dzeju viņu ikdienas gaitās.
Svētdien, 31. augustā, plkst. 15 Dubultu Rakstnieku namā un pie Aspazijas pieminekļa notiks pasākums "Aiznes rozi Aspazijai". Bet otrdien, 2. septembrī, plkst. 18 Valodu mājā (Avotu iela 33) – lietuviešu dzejas vakars, kurā viesosies divi lieliski dažādas paaudzes pārstāvoši dzejnieki – Baltijas Asamblejas balvas literatūrā laureāts Antans A. Jonīns (1953) un Austrijā dzīvojošā dzejniece un grāmatu māksliniece Austeja Jakas (Jakaite, 1994). Antana A. Jonīna tekstu atdzejojis Jānis Elsbergs, kurš gatavo Jonīna grāmatas tulkojumu sērijā "Jaunā klasika".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu