Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Vasaras vakara mūzika "Zuzeum" mākslas centrā
Pirmatskaņojumi, baroka mūzikas dārgumi, maģiskais Šēnbergs un Mocarta ģēnija gars – tik saturiski un emocionāli daudzslāņaini solās būt cikla "Vasaras vakara kamermūzika" četri koncerti, kas norisināsies no šodienas, 27., līdz sestdienai, 30. augustam, "Zuzeum" mākslas centrā.
Pirms koncertiem un to starpbrīžos mākslas centra zālēs būs apskatāma pasaulslavenā tēlnieka Ervīna Vurma izstāde "Kā tas ir", kurā autors atveido cilvēka ķermeni kā plastisku un nepabeigtu vienojošo posmu starp organisko un cilvēka radīto pasauli. Muzikālos notikumus vadīs Orests Silabriedis.
Šovakar, uz skatuves kāpjot senās mūzikas lietpratējiem – vijolniecei Agnesei Kanniņai, čellistei Mārai Botmanei, flautistei Vitai Rozēnai-Gaļickai, klavesīnistei Ievai Salietei, dziedātājiem Dārtai Liepiņai un Ansim Bētiņam –, programmas centrā tiks likta teju hipnotiskā Stefano Landi "Passacaglia della Vita", kas sabalsosies ar ugunīgi trauksmainu tarantellu un pat četru dažādu reģionu pārstāvošu baroka skaņražu elegances un smeldzes pilnajām čakonām.
Koncertcikla lielākā intriga tiek solīta ceturtdienas, 28. augusta, vakarā, kad skanēs kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" stīgu kvarteta programma "Rītausmas vilki", kurā īpaši šiem mūziķiem darināti latviešu komponistu darbi sabalsosies ar amerikāņu skaņraža Braisa Dresnera leģendārajam "Kronos" kvartetam veltīto opusu. Programmā – Aleksandra Avrameca jaundarbs, Edgars Mākens, Pēteris Vasks...
Ne tikai Latvijas koncertdzīvē vien klātienes sastapšanās ar 20. gadsimta austriešu skaņumākslas vizionāra Arnolda Šēnberga ikonisko melodrāmu "Mēness Pjero" allaž ir ļoti gaidīts un īpašs notikums. Piektdien, 29. augustā, kopā ar "Sinfonietta Rīga" mūziķiem to izdzīvos pasaules slavas priekšvakarā esošais soprāns Katrīna Paula Felsberga.
Cikla izskaņā sestdien, 30. augustā, programmā "Mūžzaļais akācijas koks" skanēs Volfganga Amadeja Mocarta, Kārļa Marijas Vēbera, Leoša Janāčeka mūzika.
Filma par Haraldu Sīmani
No rītdienas, 28. augusta, kinoteātrī "Splendid Palace" ekrāna dzīvi sāks režisores Dzintras Gekas jaunā dokumentālā filma "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis", par kuru jau redzējušie saka, ka "šī nav tikai dokumentālā filma. Tā ir sajūta, tā ir dziesma par dzīvi – nepiespiesta, patiesa un mīlestības pilna." Haralds Sīmanis bija unikāla un neatkārtojama balss Latvijas kultūrtelpā. Viņš bija pašizteiksmes mākslinieks, kurš ar savu dziedājumu un mūziku pārkāpa laika, politikas un žanru robežām. Mūziķis, kura radītajās dziesmās apvienojās protests, garīgums un dvēseles atklātība. Jaunākā režisores Dzintras Gekas filma ir dzīvības un aiziešanas poēzija. Stāsts par cilvēku, kurš neiekļāvās sistēmās, bet iemiesoja brīvību mūzikā, dzīvē un klusumā. Filmā tiek dokumentēti viņa pēdējie dzīves gadi: jubilejas koncerts, draudzība ar skaņu režisoru Māri Āboliņu, dārza paradīze pie sociālā dzīvokļa Āronā un pēdējais publiskais uznāciens Ziemeļblāzmas parkā. Tas viss ar smeldzīgu apziņu, ka dzīve tuvojas noslēgumam. Seanss – arī 31. augustā.
"Ledus garša" JRT
Šis iestudējums Jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē, kas piedzīvos pirmizrādi otrdien, 2. septembrī, Viļa Daudziņa režijā un telpas īstenojumā, ir par uzvarām un kritieniem, par šaubām un pārliecību, par prātu un sirdi. Tātad – par hokeju, kas Latvijā tūkstošiem cilvēku nozīmē ļoti daudz. Vieni hokeju spēlē profesionāli, citi vienkārši uzspēlē vakaros pēc darba, taču visvairāk ir to, kas jūt līdzi mūsu hokejistiem pasaules čempionātos. Tie ir cilvēki, kam pazīstama "ledus garša". Autors un aktieris – Dāvids Pētersons, gaismu mākslinieks – Mareks Lužinskis.
"Survival Kit" atkal jaunā vietā. No sestdienas, 30. augusta, līdz 28. septembrim Rīgā jau sešpadsmito reizi notiks Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) rīkotais ikgadējais starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit". Eiropā bāzētās kuratoru apvienības "Slavs and Tatars" un Mihala Gžegožeka kūrētā festivāla izstāde "Simurga nams" ("House of See-More"), piedaloties 23 māksliniekiem, apdzīvos radošās pilsētas "Grīziņdārzs" telpas Zemitāna ielā 9. "Šogad pirmo reizi festivāla pastāvēšanas vēsturē "Survival Kit" notiks mūsdienīgā ēku projektā, kādreizējās rūpnīcas "Rīgas adītājs" atjaunotajā teritorijā Grīziņkalna apkaimē – radošajā pilsētā "Grīziņdārzs" – vietā, kas no "nevietas" dinamiski pārtop par jaunu urbāno centru," teic LLMC direktore Solvita Krese.
Zviedru monoopera Rīgā
Šovakar, 27. augustā, kultūrtelpā "ConTakts" pirmo reizi koncertiestudējuma formā Latvijā izskanēs zviedru komponista Stellana Sagvika monoopera "Lūpas un mēle..." ("Läppar och tunga..."), rosinot klausītājus iegrimt jutekliskā un rotaļīgā dzejas un mūzikas dialogā. Monooperā iemiesotas sievietes izjūtas un piedzīvojumi kādā sapņainā braucienā uz Grieķijas salām. Libreta autore ir zviedru rakstniece Kamilla Ringkvista, kuras smalki erotiskās un rotaļīgās rindas Stellana Sagvika mūzikā pārtapušas krāšņā un impulsīvā skaņu pasaulē. Opera skanēs zviedru valodā, piedāvājot dzejas tulkojumu.
Vjetnamas māksla – "Rīgas biržā"
Mākslas muzeja "Rīgas birža" Āzijas mākslas galerijā līdz 16. novembrim apskatāma izstāde, kas veltīta Vjetnamas mākslai. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Vjetnamas mākslas kolekcija nav apjomīga – ap 50 priekšmetu. Muzeja krājumā tie pārsvarā nonākuši 20. gs. otrajā pusē, pēdējo papildinājumu saņemot pērn. Lielākā daļa kolekcijas ir Dong Ho tradicionālie krāsainie kokgriezumi, kurus pamatā izlika apskatei Vjetnamas Jaunā gada svinībās, tāpēc darbos atspoguļotas pozitīvas un humoristiskas tēmas.
Veltījums mākslinieka sievai
Dauderos rīt, 28. augustā, plkst 16.30 atklās Edgara Miķelsona personālizstādi "Vienas sievietes tēls". Mākslinieks to velta savai sievai, kura savulaik noticējusi viņa talantam, nenogurstoši atbalsta, iedvesmo un mudina viņu uz radošu darbību nu jau ceturtdaļgadsimta garumā. Izstādē būs skatāmi akvareļi un jauktā tehnikā radīti darbi, kā arī portretu skices. Mākslinieks ir oriģināla personība, lielisks portretists un viens no nedaudziem, kas Latvijas laikmetīgajā mākslā mērķtiecīgi izkopuši pilsētainavas žanru. Edgars Miķelsons dzimis 1958. gadā Rīgā, bērnību pavadījis Pārdaugavā, skolā gājis Juglā. Kopš 1987. gada piedalās izstādēs.
