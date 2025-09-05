Jūlija vidū pie Madonas noticis interesants pasākums, par kuru Latvijā gan nav atrodama plaša publiska informācija. 

Proti, Rumānijas Nacionālā baložu audzētāju apvienība “Columba” rīkojusi “Ekstrēmo maratonu” – atveda uz Latviju 19 682 sporta baložus, kurus netālu no Madonas palaiduši startam. Baložiem bija jānolido vismaz 900–1000 kilometri līdz mājām.

Moldovā audzētie rumāņu baloži spējot lidot arī naktī, tāpēc pirmās vietas ieguvēji katrā reģionā (pavisam sešos) tika noteikti tikai sacensību otrajā dienā. Bet pirmajā dienā audzētavās esot ieradušies jau 39 baloži. Kā vēstīts vietnē "columbia.ro", naktī lidoja arī baložu mātīte ar gredzena numuru RO-2023-0469604, izcīnot uzvaru sava saimnieka Jona Nitas komandai Vaslujas reģionā un nolidojot 1154 km attālumu tieši diennakts laikā (Latvijā putni startējuši plkst. 5.23).

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē