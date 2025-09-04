Sestdien, 6. septembrī, Liepājas teātris atklās 119. sezonu ar Rasas Bugavičutes-Pēces lugas "Amerikas latvieši" pirmizrādi. Tās režisors Valters Sīlis izrādei devis žanrisko apzīmējumu – skaistākā nedēļa vasarā.
Izrāde vēstīs par latviešu komūnu Amerikā, par to dzīvi, kurā viņi ir tādi paši ASV pilsoņi kā visi citi, un to pasauli, kurā viņi ir latvieši, un nozīmi, kāda latvietībai tiek piešķirta šajā sabiedrībā. Šī izrāde ļaus citām acīm ieraudzīt Latviju un latvietību, jo izrādes varoņiem tas ir vienojošs kodols, vienojoša apziņa par kaut ko zaudētu un neatgūstamu, bet ļoti dārgu.
Dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, kura 2024. gada vasarā bijusi vieslektore "2x2" jauniešu seminārā "Kodols" Kanādas Saulainē, "Kultūrzīmēm" uzsvēra, ka tieši tur guvusi iedvesmu lugas rakstīšanai: "Cilvēki, kuri, neesot Latvijā, turpina uzturēt dzīvu savu latvisko garu un apzināti izvēlas saglabāt savās ģimenēs latviešu valodu, Latviju padara lielāku. Jā, reizēm arī utopiski rožainu, jo no tāluma viss izskatās glīts un spožs, bet varbūt mums – Latvijas latviešiem – savukārt biežāk derētu nopucēt savas brilles un pamanīt iemeslus, kāpēc Latviju un visu latvisko ir vērts uztvert kā kaut ko īpašu."
Vienlaikus Rasa turpinot arī manuskriptu grāmatai: "Kārtējo reizi tas būs pieaugšanas stāsts, jo no šīs tēmas nespēju izkāpt ārā. Patiesībā jau it viss, ar ko šajā dzīvē nodarbojamies, ir viena vienīga bezgalīga pieaugšana. Un par ko tad vēl lai es rakstītu, ja ne par pieaugšanu un ģimeni?"
Ar aizokeāna latviešiem esam viena tauta, bet kopš Otrā pasaules kara pagājis tik ilgs laiks, ka brīžam pārņem sajūta, ka pilnībā vienojamies vien Dziesmu svētku laikā.
R. Bugavičute-Pēce: Grūti spriest, jo līdz pat nometnei Kanādā pati nemeklēju īpašus saskares punktus, bet brīdī, kad nokļūsti tur, tālumā, un ieraugi, satiec turienes latviešus, saproti, ka viņi nav sveši, viņi ir saprotami, turklāt kaut ko arī zina daudz vairāk, dziļāk par mani. Tas ir savdarbīgi un pārsteidzoši, protams, tā nav ikdienišķā latvietība, bet svētku latvietība un arī tas ir skaisti. Ikdienā Latvijā pārāk bieži mēdzam aizmirst, ka mums ir ko svinēt.
Tomēr Amerikas latvieši gribētu realitātē ieraudzīt savu izsapņoto, ideālo Latviju, savukārt Latvijas latvieši zināmā mērā bija idealizējuši pašus trimdas latviešus. Kad šie abi idealizētie priekšstati saduras, daudz dzirdēts arī par vilšanos.
Rakstot lugu, tēmai piegāju mazliet citādi. Turklāt pirms tam man trūka idealizēta priekšstata par ārzemju latviešiem, diasporas, trimdas latviešiem, patiesībā man teju nebija jebkāda priekšstata. Vien tas, ka, pašai esot aktīvai Dziesmu un deju svētku dalībniecei un ejot gājienā, ikreiz priecājos redzēt diasporas latviešus, tomēr piefiksēju, ka bieži nav taisni uzlikti kroņi vai arī pareizi piesprausta sakta. Tā tik tiešām bija stipri sekla attieksme pret to, kā ārzemju latvieši cenšas uzturēt savu latvisko garu.