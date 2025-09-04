Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs (LNRMM) 26. augustā atklājis jaunu pastāvīgo ekspozīciju "Prokrastinācija un radīšana". Apmeklētājiem savas durvis tā vērs šodien, 3. septembrī.
Jaunā ekspozīcija ir kultūrsociāls skatījums uz divām no skaistākajām latviešu nacionālās kultūras valodām – rakstniecību un mūziku – no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Apzināti izplūdinot tradicionāli ierastās muzeja un tā pieredzes robežas, ekspozīcijā atklājas rakstnieku un mūziķu cilvēciskā pasaule – vaļasprieki, ieradumi un prokrastinācijas stigas, kas bieži vien kļūst par radīšanas ceļu. Deviņās tematiskajās daļās ietvertās 98 personības ir vēstneši, kuru pieredzē atklājas latviešu radošuma plašums.
"Nāk prātā muzeju aprindās bieži lietotā leduskalna metafora. Šis ir tas ilgi, ļoti ilgi gaidītais brīdis, kad mūsu kolekciju un pētniecības simtgadu pleci ir pacēluši virs okeāna dzīlēm dzīvu un spēcīgu šķautni, bez kuras muzejs kā institūcija ir grūti priekšstatāms. (..) Un šodien mēs svinam lielu, kopīgi izcīnītu "var"!" ekspozīcijas svinīgajā atklāšanā savā priekā dalījās LNRMM direktore Iveta Ruskule. Ekspozīcijas atvēršana ir Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja simtgades centrālais notikums.
