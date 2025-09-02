Teo Ralfs Jēkabsons labu slavu iemantojis kā porcelāna kolekcionārs, bet pēdējos gados nākusi klāt jauna aizraušanās – viņš apzina pamestās rūpnīcas, meklē vecās etiķetes, iepakojumus, traukus un citas relikvijas. 

Atradumu vidū ir pat neatkorķēta "miera laiku" vīna pudele. Septembrī 21 gadu vecais Teo sāks studijas 2. kursā ainavu arhitektūrā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā.

Pirms tam Teo izskolojās par ainavu tehniķi Bulduru dārzkopības vidusskolā. Kāpēc šāda studiju izvēle, nevis, piemēram, vēsturnieki? "Arhitekti darbojas ar mantojumu, varbūt pat vairāk nekā vēsturnieki," saka Teo. Parasti ar ainavu arhitektūru saprotam parkus un dārzus, taču patiesībā pie tās pieder arī industriālais mantojums. "Plānoju vēlāk iet mācīties arī uz arhitektiem un vēsturniekiem, tas ir saistīti, vieni radoši izpaužas, otri izpēta," teic Teo.

Šis atradums ir no jaunākiem laikiem – Teo Ralfs Jēkabsons ar “Kok” ābolu sulas etiķetēm.
Veco rūpnīcu arheologs
Foto: No Teo Ralfa Jēkabsona arhīva

