Lielākais Baltijas valstu liktenim veltītais mediju notikums līdz 1989. gada 23. augusta "Baltijas ceļam" – tā par 1985. gada jūlija nogalē trimdas latviešu jauniešu sarīkoto "Baltijas Brīvības un miera kuģa" braucienu Baltijas jūrā gar tolaik vēl okupēto Baltijas valstu krastiem mūsdienās saka šī pasākuma organizētāji un dalībnieki.
Šo akciju var traktēt kā atmodas priekšvēstnesi, kaut PSRS kontrolētajā Baltijā par tās norisi zināja vien tie, kas klausījās Rietumu radiostacijas.
Jaunā pieeja
Līdz 80. gadu vidum vecākie trimdas latvieši, lietuvieši, igauņi, kas gadiem turējās pie diplomātiskām un lobija darba metodēm, faktiski jau bija zaudējuši cerības, ka tās reiz vainagosies ar Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Tikmēr stafeti pārņēmušie, jau Rietumos dzimušie baltiešu jaunieši meklēja jaunus ceļus, kā uzrunāt un ieinteresēt Rietumu sabiedrību, neļaujot pasaulei aizmirst par Latvijai, Lietuvai un Igaunijai atņemto valstiskumu.
Ideja par demonstratīvu reisu starptautiskajos ūdeņos gar Baltijas krastiem piederēja trimdas aktīvistam un žurnālistam, Zviedrijas latvietim Vilnim Zaļkalnam (1947–2002). Viņš par to bija domājis un runājis gadiem, taču ilgāku laiku neguva atsaucību, jo 60. gadu sākumā jau bija izgāzusies trimdinieku ideja par "radio kuģi" – kuģi, kas Baltijas jūrā kreisētu starptautiskos ūdeņos un raidītu okupēto Baltijas valstu krastu virzienā. Toreiz finansiālu, tehnisku un organizatorisku iemeslu dēļ no "radio kuģa" nekas neiznāca. 1985. gadā tomēr pamazām mainījās starptautiskā situācija un Zaļkalnam izdevās izveidot enerģisku organizatoru komandu. Tajā kā visu valstu dalībnieku koordinators darbojās tolaik ASV dzīvojošais Māris Graudiņš. Jāpiebilst, ka arī šogad 24. jūlijā Latvijas Okupācijas muzejā sarīkotā "Baltijas Brīvības un miera kuģa" reisa 40. gadadienas pasākumu ar daudzu minētā notikuma dalībnieku piedalīšanos organizēja M. Graudiņš.
1985. gada akcijai vajadzēja mediju rezonansi, un par preses lietām atbildīga kļuva jau sabiedrisko attiecību jomā Kanādā sevi parādījusī vēlākā uzņēmēja Baiba Rubesa no Toronto. Rīcības komiteja bāzējās Stokholmā. Tur arī nolūkoja braucienam piemēroto nelielu zviedru pasažieru kuģi ar Panamas karogu "Baltic star".
Kā šovasar atcerējās pasākuma dalībnieki, par laimi, ieceres lietderībā ātri izdevās pārliecināt Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), kas piešķīra 30 tūkstošus ASV dolāru – lielāko daļu kuģa nofraktēšanai vajadzīgās naudas. Bet kuģa nomai vāca arī ziedojumus, turklāt biļetes uz šo reisu dalībniekiem bija jāpērk par savu naudu.
Iniciatīva un organizatoriskais darbs vairāk gūlās uz latviešu pleciem, taču svarīgi bija piesaistīt arī kaimiņus.
No lietuviešu puses par akcijas koordinatoru kļuva Gintars Grušs, tagadējais Viļņas arhibīskaps, no igauņiem – Zviedrijā dzīvojošais publicists Andress Kings.
Pret PSRS propagandu
Kā stāsta žurnālists Juris Kaža, brauciena galvenais mērķis bija Helsinki. Tur gatavojās atzīmēt desmit gadus, kopš 1975. gada 1. augustā parakstīts Eiropas Drošības un sadarbības konferences (EDSK) nobeiguma dokuments. Tā saukto Helsinku aktu parakstīja gan PSRS, gan vadošās rietumvalstis, un tas noteica, ka valstu robežas ir neaizskaramas un maināmas tikai pēc vienošanās, mierīgā ceļā. Maskava gadskārtu vēlējās izmantot, lai atkal runātu par mieru savā demagoģiskajā izpratnē.