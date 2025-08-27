Lai veicinātu lauksaimnieku sadarbību dabisko pļavu apsaimniekošanā, Latvijas Dabas fonds (LDF) laidis klajā interaktīvu rīku "Pļavu savedējs" (www.plavusavedejs.lv). Rīks paredzēts zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kuriem ir dabiskās pļavas jeb bioloģiski vērtīgie zālāji, taču to apsaimniekošanai ir šķēršļi, kuru risināšanai noderētu sadarbība ar citiem lauksaimniekiem.
Kā informē LDF komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa, "Pļavu savedējā" sadarbību varēs meklēt gan īpašnieki, kam pieder zālājs, taču nav kas to nogana vai nopļauj, gan tie, kuru ganāmpulkam pietrūkst ganību vietu. Savukārt sadaļā "Siena tirgus" varēs satikties tie, kam siena ir par daudz, ar saimniekiem, kuriem tā pietrūkst.
LDF projekta "GrassLIFE2" reģionālā koordinatore Baiba Strazdiņa atgādina, ka LDF jau daudzus gadus atjauno dabiskās pļavas sadarbībā ar pļavu īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Šajā laikā daudzkārt novērots, ka bieži vien veiksmīgai pļavu apsaimniekošanai pietrūkst pavisam nedaudz – informācijas un labas sadarbības starp reģiona zemes īpašniekiem.
"Pļavu savedēja" pamatā ir interaktīva karte, kurā var redzēt teritorijas, kas tiek piedāvātas pļaušanai vai noganīšanai, kā arī vietas, kur saimnieki meklē platības apsaimniekošanai. Kartē redzami arī siena pārdošanas un pirkšanas sludinājumi pēc teritorijas. Pagaidām "Pļavu savedējā" ir trīs sadaļas – "Piedāvāju pļavu", "Meklēju pļavu" un "Siena tirgus".
Iecerēts, ka "Pļavu savedējs" darbosies ilgtermiņā, tāpēc zemes īpašnieki ir aicināti jau šobrīd, plānojot nākamās sezonas saimniekošanu, iepazīties ar rīka iespējām un iekļaut tajā savu informāciju.
