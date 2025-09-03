Ukrainas mediji viņu identificējuši kā 52 gadus veco Ļvivas iedzīvotāju Mihailo Sceļņikovu.
Viņš agrāk dzīvojis kaimiņos Parubijam vienā mājā. Sceļņikovs paziņojis, ka gribējis "atriebties Ukrainas varai" un rīkojies viens. Kad žurnālisti jautāja, kāpēc tieši Parubijs, slepkava atbildēja: "Tāpēc, ka viņš bija blakus. Ja es dzīvotu Vinnicā, tas būtu bijis Petja [agrākais Ukrainas prezidents Petro Porošenko]."
Tiesa apsūdzētajam piemērojusi 60 dienu apcietinājumu. Sceļņikovs pieprasa, lai pēc iespējas ātrāk tiktu notiesāts un apmainīts pret kādu ukraiņu karagūstekni, lai tiktu Krievijā un varētu atrast sava frontē kritušā dēla mirstīgās atliekas. Ukraiņu žurnālisti izvirzījuši versiju, ka runa ir par Mihailo Viktoru Sceļņikovu, kurš 30 gadu vecumā 2023. gadā krita pie Bahmutas. Karavīra ķermeni no kaujaslauka tad izvest neizdevās, tādēļ oficiāli viņš skaitās pazudis bez vēsts.
Otrdien Ļvivā notika Andrija Parubija bēres, kurās piedalījās vairāki ievērojami ukraiņu politiķi un sabiedriskie darbinieki. Atvadīšanās ceremonija notika arī Neatkarības Maidanā Kijivas centrā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.