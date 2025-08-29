Nepietiekama skolēnu skaita dēļ Kuldīgas novada domes deputāti ceturtdien nolēma 2025./ 2026. mācību gadā neatvērt 1. klasi Ēdoles pamatskolā un Zigfrīda Annas Meierovica Kabiles pamatskolā.
Pašvaldība pamato, ka klasēs ar vienu, diviem vai četriem bērniem nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt skolēniem kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību. Jau patlaban Kabiles pamatskolā 8. klasē mācās viens skolēns, bet Ēdoles pamatskolā 6. klasē – trīs skolēni. Šādos apstākļos nav iespējams nodrošināt nedz veselīgu sociālo vidi, nedz atbilstošu mācību dinamiku, cieš arī izglītības kvalitāte. Kabiles pamatskolā 1. klasei šogad pieteikti tikai četri bērni, no kuriem trīs nav deklarēti Kuldīgas novadā. Ēdoles pamatskolā 1. klasei bija pieteikti četri bērni. Pagastu skolās minimālais skolēnu skaits klasē ir pieci bērni – tas ir zemākais slieksnis, lai pašvaldība vispār varētu saņemt valsts līdzfinansējumu pedagogu algām.
