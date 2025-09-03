Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Kurzemes gleznotāju izstādes
Vēl pagūstot vasaras nogali izmantot ceļojumiem pa dzimto zemi un nonākot Kurzemē, var apskatīt trīs Kurzemes gleznotāju personālizstādes.
J. Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejā no 15. augusta līdz 30. septembrim atvērta Saldū dzīvojošā, bet īstenā Talsu Krūmu mākslas grupas biedra Zigurda Poļikova (1955) jubilejas izstāde "Ainava +", Talsu novada muzejā no 27. augusta iekārtota Talsu gleznotājas Gunas Millersones "Dziļi zilie, zaļie, violetie", bet 12. septembrī Liepājā koncertzālē "Lielais dzintars" atvērs Ventspils novadā (Sārnatē) dzīvojošā mākslinieka, keramiķa Jāņa Kupča izstādi "Bez pieturzīmēm". Visus trīs gleznotājus var uzskatīt par Latvijas ainavu glezniecības visai brīviem interpretiem, kuriem ainava ir devusi iespēju katram atrast pašam sevi: Poļikovs – tā ir esenciāla vienkāršība, Guna Millersone – gaismas un ēnu noslēpumu raksti, Kupčs – ainava kā zīme vai virsraksts.
Eduarda Kalniņa māksla Jūrmalā
Viņš ir izcils gleznotājs, ievērojams pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, kura vadībā stājglezniecības meistardarbnīcu absolvējuši gandrīz visi pēckara Latvijas diplomētie gleznotāji. Arī – Latvijas izcilākais marīnists, lielisks kolorists, ainavas un klusās dabas meistars. Eduarda Kalniņa darbu izstāde "Starp krastu un horizontu. Eduarda Kalniņa (1904–1988) glezniecība no Rietumu Bankas kolekcijas" līdz 13. oktobrim apskatāma Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā (Dubultos, Pils ielā 1). Kuratore – Dr. art. Natālija Jevsejeva. Rietumu Bankas kolekcijā esošie Eduarda Kalniņa darbi pārstāv visus viņa daiļrades periodus – ir gan agrīnie darbi, gan gleznojumi no 20. gs. 50., 60. un 70. gadiem.
Vēsturiskā mūzika Rīgā
No sestdienas, 6. septembra, līdz 11. oktobrim Rīgā dažādās koncertvietās notiks Vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls. To atklās ar koncertu "Četri pretendenti Leipcigā: Bahs, Tēlemanis, Graupners un Fašs – virtuozā vācu baroka mūzika", kurā muzicēs "Collegium Musicum Riga" kopā ar pasaulslaveno blokflautistu Ēriku Bosgrāfu. Daudzos festivāla pasākumos būs bezmaksas ieeja.
Godinot Arvo Pertu
Svinot izcilā igauņu komponista Arvo Perta 90. dzimšanas dienu, kas apritēs 11. septembrī, piektdien, 5. septembrī, Rīgas Domā koncertā ‘‘Arvo Perts un franči’’ ar ērģēļmūzikas soloprogrammu uzstāsies Zviedrijā dzīvojošā ērģelniece Ligita Sneibe. Skanēs komponista nozīmīgākie ērģeļdarbi (Annum per annum, Trivium, Pari intervallo) un viņa visintīmākās meditācijas (Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler, Spiegel im Spiegel), kurās komponists reflektē par ticību, dzīves ceļu un mūžību.
Opera sāk sezonu
Šodien, 3. septembrī, Latvijas Nacionālā opera un balets sāks 2025./2026. gada sezonu ar Galā koncertu. To veido Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un režisore Elita Bukovska. Tā pirmā daļa būs veltīta baletam, izdejojot fragmentus no aizvadītās sezonas jauniestudējumiem – Keneta Tindala baleta "Kazanova" un Aivara Leimaņa un Elzas Leimanes baleta "Esmeralda". Solo partijas dejos Sabīne Strokša, Jūlija Brauere, Annija Kopštāle, Gundega Guna Reinika, Kārlis Cīrulis, Viktors Seiko, Aleksandrs Osadčijs, Germans Ševčenko, Roberts Naje un citi. Koncerta otrā daļa Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā būs veltīta operai. Tajā skanēs mūzika no šajā sezonā gaidāmajiem jauniestudējumiem – Pjetro Maskanji operas "Zemnieka gods", Rudžero Leonkavallo "Pajaci" un Džakomo Pučīni "Bohēmas". Arī – no Frančesko Čilea operas "Adriāna Lekuvrēra", Šarla Guno "Fausta", Džuzepes Verdi "Makbeta", kā arī Johana Štrausa operetes "Sikspārnis". Dziedās solisti Jānis Apeinis, Andris Ludvigs, Rihards Millers, Jūlija Vasiļjeva, Rinalds Kandalincevs, Dana Bramane, Raimonds Bramanis, Inna Kločko, Rihards Mačanovskis, Tatjana Trenogina, Inga Šļubovska-Kancēviča, Artjoms Safronovs un Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris. Skatītājiem būs arī iespēja pirmo reizi iepazīt jauno tenoru Mārtiņu Šmauksteli, kurš no šīs sezonas būs Latvijas Nacionālās operas solists, kā arī "Teatro alla Scala" jauno solistu akadēmijas šīgada absolventi – latviešu–ukraiņu soprānu Lauru Lolitu Perešivanu.
Dailē – "NACHTLAND"
Piektdien, 5. septembrī, Dailes teātris sāks jauno sezonu ar jauniestudējumu Lielajā zālē – Mariusa fon Maienburga melnā humora caurvīto satīru "NACHTLAND" Toma Treiņa režijā. Izrāde, kas dēvēta par "gadsimta darījumu", pievēršas mūsdienu ģimenei un neērtajai situācijai, ja piepeši jāizvēlas starp morāli, taisnīgumu un labklājību. Pēc tēva nāves bērni atrod noputējušu, necilu gleznu, bet tai uzrodas pircējs un vērtība, kas aiz pieciem cipariem slēpj skaudras patiesības par pašiem un tās autoru. Lomās: Katrīna Griga, Niklāvs Kurpnieks, Gints Grāvelis, Arturs Krūzkops, Milēna Miškēviča un Dārta Cīrule.
Valodu balva – Contram
Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balvu šogad saņēmis igauņu dzejnieks un tulkotājs Marguss Konnula (Contra) par latviešu konceptuālās dzejas izlases "Alfabēta dzimtene" ("Alfabeedi sünnimaa") atdzejošanu igauņu valodā. 2024. gadā izdots arī Contras igauņu valodā tulkotais Osvalda Zebra romāns pusaudžiem "Maarja" ("Māra").
Vides māksla plašā spektrā
No piektdienas, 5. septembra, līdz 26. novembrim Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas Lielajā zālē apskatāma vides mākslas izstāde "Virzienmaiņas". Tajā piedalās LMA Vides mākslas specialitātes pasniedzēji un studenti: Kristaps Aizstrauts, Jānis Auniņš, Evelīna Bindere, Oto Bulats, Gints Gabrāns, Kaspars Gobiņš, Paula Ikase, Laima Kalniņa un citi.
