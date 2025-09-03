Kāpēc latviešiem jādejo tautas deja?

Publicējam latviešu tautas dejas skolotāja, pētnieka, horeogrāfa un grāmatu autora Ernesta Spīča viedokli par tautas dejas un skatuviskās dejas klātesamību latviešu dejas ainavā.
Folkloras festivāls "Baltica", Skolēnu dziesmu un deju svētki, pasaulē strauji augošā interese "Instagram" un "Facebook" platformās par Rīgas Danču kopienas tautas dejas klipiem, Ditas Jonītes un Brigitas Čikstes raksti žurnālā "Dance.lv", Arta Sveces raksts izdevumā "Satori", nenotikusī ASV ietekmētāja "IShow Speed" tikšanās ar latviešu tautas deju. Un visbeidzot – Vispasaules tautas deju konkurss diasporai "Krustimi dejama". Tas viss veido šīs vasaras ainu tautas dejas dārzā.
Starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" šogad bija daudz labu izmaiņu. Jāuzteic radošā komanda un īpaši idejas autore Edeite Laime. Atmodas laikā piedzīvotais festivālā "Baltica" nebūs tikai jaunības atmiņas par to, ka tad zāle bija zaļāka un folkloras festivāli – labāki. Šī gada "Baltica" atnāca ar jaunu sparu un arī ar pozitīvu attieksmi pret tautas deju. Pedagoģe, horeogrāfe, latviešu deju svētku virsvadītāja Ingrīda Saulīte telefonintervijā uzsvēra, ka viņai interesantāk bijis vērot "Balticas" atklāšanas koncertu, nevis Deju svētku lielkoncertus. Kad jautāju, kā tas var būt, Deju svētku Goda virsvadītāja teica, ka folkloras festivālā vienā koncertā bija redzama lielāka tautas dejas daudzveidība nekā Deju svētkos. Bet vajadzētu taču būt otrādi! Kur tad rādīsim mūsu tautas deju bagātību, ja ne Deju svētkos?
Tautas dejas mazesamība Deju svētkos
Deju svētku lielāko problēmu aplūkoju rakstā par skatuviskās dejas lielkoncertu "Viedvasara". Nozīmīgākā tēze – šajā žanrā no galvenajiem balstiem, kas satur kopā koncertu vai uzvedumu, tikai dejotāji bija pietiekami augstā līmenī: satrenēti, skaisti saģērbti un motivēti. Lielāko kritiku pelnījuši horeogrāfi. Tas attiecas uz skatuvisko deju, un labi, ka ir tāds koncerts, kas veltīts tikai skatuviskajai dejai.
Par to, ka Deju svētkos stadionā jādejo tautas dejas un rotaļdejas jeb danči, kādreiz iestājās tikai Milda Lasmane (1890–1976, horeogrāfe, pedagoģe, latviešu deju meistare). Viņas vārdus grāmatā par izcilo 20. gadsimta vidus deju skolotāju jau 1992. gadā ir ierakstījis dejas kritiķis Ēriks Tivums. Šogad jau vairākas pieredzējušas Goda virsvadītājas publiski kritizē iepriekšējo Deju svētku koncepcijas, kur tautas dejas vietā redzamas pazeminātas kvalitātes skatuviskā žanra jaundejas. Piemēram, stadiona uzvedumos dominē "skrējiena solis". Varbūt horeogrāfus mistiskā veidā ietekmē kāds sportiski nerātns "stadiona gariņš", kurš Laura Reinika balsī čukst: "Es skrienu, visiem jāskrien."
Ko raksta kritiķi
Pareizi raksta teātra kritiķe Dita Jonīte: "Vai jaunajās "Viedvasaras" dejās bija manāmi kādi oriģināli tradīcijas attīstības virzieni? Lielākoties tās bija dejas kā dejas – varēja būt šīs, un varēja būt citas. Vai uzvedumu automātiski laikmetīgu padarīja piecu jauniešu iestudētā sarunāšanās videozvanos, attīstot savu viedumu? Šis drīzāk raisīja neērtības izjūtu par to, kā pieaugušie (radošā komanda) iedomājušies, kā jaunieši komunicē savā starpā." Skarbi, vai ne?
Skatuviskās dejas žanra producētās dejas varbūt tiek izvēlētas tikai tāpēc, ka tām pielipināts vārds "tautas". Līdzīgi kā uzbērtu palielu grants kaudzi, nosauktu par Gaiziņu. Tas nav ne smuki, ne godīgi. Vai nu dejo tautas dejas, ja saucies tautas deju ansamblis, vai taisi izcilas skatuviskās dejas – nu vismaz kā Harija Sūnas "Pie Daugavas" vai Irēnas Strodes/Helēnas Tangijevas-Birznieces "Gatves deja", kuru nosaukuma dēļ pat nopietns filozofs žurnālā "Satori" nosauc par tautas deju.
Kā iekrist vai neiekrist "sarūsējušās lamatās"
Runa ir par Arta Sveces rakstu, kur viņš ritina vairākus ar deju saistītus domu pavedienus – ļoti gudri un labi. Bet gudram gudra nelaime – viņš iekrīt sen izliktās lamatās, ko nav mācējuši aizvākt Kultūras, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie ierēdņi. Runa ir par padomju laikā izveidoto praksi, kad tautas dejas kā "pārāk nacionālistiskas" neatbilda komunistu mērķiem. Tika ieviests termins "tautas skatuviskā deja", kas tagad pārtapis par "skatuviskā tautas deja". Bet maini vietām vārdus, cik gribi – iznākums ir viens.