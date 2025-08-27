1935. gada 27. augustā. Pirms 90 gadiem Liepājas Karostas darbnīcās pēc Latvijas Aerokluba pasūtījuma pabeidza pirmo divvietīgās mācību lidmašīnas "KOD-1" eksemplāru.
Ja neskaita centienus pirms Pirmā pasaules kara, vēl Krievijas impērijas sastāvā, tad šis bija Latvijā pirmais mēģinājums uzsākt lidaparātu sērijveida izgatavošanu. Sākuma pasūtījums tika izdarīts 11. martā, taču tolaik neafišēja, ka "KOD-1" īstenībā bija Igaunijā konstruētā mācību lidmašīna "PON-1", kuras ražošanai Latvija iegādājās licenci. Liepājas ražojumu apgādāja ar 100 ZS dzinēju, kas ļāva lidot ar ātrumu 120 km/h, un klasificēja kā sporta lidaparātu. Tas bija neliels un viegli vadāms. 28. augustā lidmašīnu apskatīja pieņemšanas komisija. Komisijas klātbūtnē tā pirmo reizi arī pacēlās gaisā un, lidotāja Alfrēda Pavlovska pilotēta, sasniedza 2500 metru augstumu. "Pieņemšanas komisija ar jauno lidmašīnu un tās būvi bija apmierināta. Karostas darbnīcās būvēs vēl vairākas citas tāda paša tipa lidmašīnas," ziņoja prese. Pēc dažām dienām lidaparātu pārveda uz Rīgu, lai 8. septembrī demonstrētu plašākai publikai gadskārtējos Aviācijas svētkos Spilvē. "KOD-1" ražoja līdz 1938. gadam. Dzinējus iegādājās Anglijā, bet koka, audekla un metāla cauruļu konstrukcijas korpusu darināja uz vietas. Par kopējo eksemplāru skaitu ir dažādas ziņas. Lēš, ka pavisam izgatavoja ap desmit šī modeļa lidmašīnu. To galvenā misija bija gatavot lidotāju rezerves, kalpojot kā Latvijas Aeroklubā, tā aizsargu aviācijā. Modeli attīstot, tapa jau "KOD-2", kuru septiņos eksemplāros izgatavoja tikai aizsargu aviācijai, jo tā bija ne tikai lidotāju mācību lidmašīna, bet ar jaudīgāku motoru, lielāka, smagnējāka, trīsvietīga un paredzēta arī militāriem uzdevumiem.
"KOD-2" bija izmantojama izlūkošanai, sakariem, izpletņlēcēju nomešanai un arī kā vieglais bumbvedējs.
Lidmašīnu rūpniecības ēra Liepājas Karostas darbnīcās noslēdzās 1938. gada vasarā, kad ar Latvijas valdības un armijas vadības lēmumu ražošanu koncentrēja rūpnīcā VEF Rīgā. Atšķirībā no Liepājā izgatavotajiem divplākšņiem te jau tapa laikmetīgākas, Kārļa Irbītes konstrukcijas vienplākšņa lidmašīnas.
"Strādnieku Avīze", 1925. gada 27. augustā
Tēvs-briesmonis. Dažas dienas atpakaļ policijā ieradusies Natālija K., kura dzīvo Vecmīlgrāvī, uz ziņojusi, ka viņas 47 gadus vecais vīrs Miķelis K. izvarojis savu 9 gadus veco meitu. Izmeklēšana noskaidrojusi, ka izvarošana tiešām notikusi. Tēvs uzturējis miesīgus sakarus ar savu meitu jau 2 gadus. K. esot vēl 2 bērni. Meitenes māte par viņas vīra noziegumu uzzinājusi no otras meitas, 5 gadus veca bērna, kura kādreiz pārsteigusi tēvu nozieguma brīdī. Tēvs draudējis bērnam ar rīkstēm, ja tā redzēto stāstīs mātei. K. arestēts. Viņš noziegumā atzinies un izaicinoši paziņojis: "Es esmu viņas tēvs un varu ar viņu darīt, ko gribu." K. ievietots centrālcietumā.
