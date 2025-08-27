Radio ēterā būs dzirdamas visu Latvijas izlases spēļu tiešraides no Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem, ko komentēs Latvijas Radio sporta žurnālists Mārtiņš Kļavenieks un basketbola komentētājs Andrejs Siliņš.
"Milzīgs prieks un gandarījums, ka pēc astoņu gadu pārtraukuma Latvijas Radio ēterā atgriežas sporta sacensību translācijas. Strādāsim, lai šī atgriešanās kļūtu par jaunas tradīcijas sākumu un lai līdz nākamajai reizei nebūtu tik ilgi jāgaida. Šis ir vēsturisks brīdis, jo Latvijas Radio šogad svin savu simtgadi, bet tieši pirms 90 gadiem Latvijas vīriešu basketbola izlase triumfēja pirmajā Eiropas čempionātā. Šis izcilais sakausējums rada vienreizēju fonu, lai ēterā dzimtu neaizmirstami mirkļi, tieši tāpēc aicinām sekot līdzi Latvijas izlases panākumiem Latvijas Radio 1 ēterā!" rosina Latvijas Radio sporta žurnālists Mārtiņš Kļavenieks.
Latvijas Radio 1 spēļu tiešraides sāksies 15 minūtes pirms spēles sākuma ar sarunām no ekspertu studijas. Notikumus laukumā pirms un pēc spēles, kā arī tās starplaikos komentēs Latvijas Radio sporta žurnālists Māris Bergs un ilggadējais Latvijas izlases basketbolists Uvis Helmanis.
Pirmā spēle pret Turcijas valstsvienību jau aizvadīta, nākamā spēle notiks 29. augustā plkst. 18 pret Igaunijas izlasi, un trešās spēles pretiniece 30. augustā plkst. 18 būs Serbija. 1. septembrī plkst. 18 turēsim īkšķus par Latvijas izlasi spēlē pret Portugāli, bet 3. septembrī plkst. 18 būs Latvijas – Čehijas sacensības translācija. Ja Latvijas izlase veiksmīgi aizvadīs apakšgrupas spēles un iekļūs labāko astoņniekā un četriniekā, Latvijas Radio 1 piedāvās arī izslēgšanas spēļu tiešraides. Tāpat Latvijas Radio 1 ēterā tiešraidē skanēs arī čempionāta fināla spēle 14. septembrī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu