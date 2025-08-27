Festivāls "Teātris tuvplānā" Liepājā no 21. līdz 24. augustam notika pirmo reizi, tā programma aicināja caur netradicionālām skatuves izteiksmēm ielūkoties mūslaiku līdzcilvēku sajūtu saķerēs, dziļāk slēptos negludumos, par kuriem ikdienā nemēdz runāt.
Formas ziņā īpašas bija visas programmā iekļautās izrādes – gan Latvijas, gan viesmākslinieku darbi no Polijas, Lietuvas, Somijas –, kas katra citādā veidā kāpa pāri ierasti definētajiem žanru rāmjiem. Diskusijas un dažādi pasākumi profesionāļiem fokusēja uzmanību uz aktuālākajām aktieru spēles izteiksmes tendencēm. Zīmīgi, ka sarunās, režijas skiču un lugu lasījumos apvienojās pieredzējuši un studējoši topošie mākslinieki.
Festivāls automātiski atcēla sarunas par provinciālismu un savienoja šķietamos pretstatus – piederību globāli atvērtajai pasaulei un oriģinālas savpatības nozīmi. "Teātra tuvplānā" koncepts kopumā izceļas ar mērķtiecīgu vēlmi paplašināt teātra radošo teritoriju un likumsakarīgi, ka virzība sākas iekšpusē, t. i., profesionālajā vidē. Starp diskusiju dalībniekiem un skatītājiem bija daudz profesionāļu, kuri strādā ne tikai Liepājā, bet arī citos Latvijas teātros. Viņiem veltītā programmas daļa akcentēja dzīvā procesa nepieciešamību šodienas sajūtai, un sarunāšanās iespēju pēc un starplaikos starp izrādēm bija daudz. Festivālā arī nolasāms Liepājas teātra repertuāra aktuālais virziens, ko iezīmē mākslinieciskais vadītājs režisors Valters Sīlis, uzsvaru liekot uz jaunu lugu un jaunu oriģināldarbu tapšanu. Daži spilgtākie akcenti raksturo festivāla ievirzes.
Patiesas sarunas par profesiju "Tas pāries"
Jonasa Terteļa autordarba "Tas pāries" monoizrāde tieši runāja par teātra jēgu un mākslinieka būtību, pieredzējušais lietuviešu aktieris, režisors un dramaturgs, balvu laureāts par daudzām lomām, tekstiem un izrādēm, drosmīgi uzdeva jautājumu par aktiera misiju, kas jāapliecina ikdienā. Divu stundu ilgais monologs uz tukšās skatuves lika spraigi sekot līdzi mākslinieka emociju virāžām un urdošajām domām un faktiski sniedza atbildi par aktiera uzdevumu būt atvērtā dialogā ar sevi, savu aicinājumu un tieši to auditoriju, kas šajā vakarā ir klātesoša. Angļu valodā nospēlētais iestudējums, kas bija saprotams kā aktiera izvēle būt vieglāk uztveramam un tiešam, neliekot lasīt tulkoto tekstu uz tablo, kas atsvešinātu uztveri, saņēma nedalītu skatītāju atzinību, kur liela daļa bija prasīgie profesionālie kolēģi.
Desants neatklātā teritorijā "Porno šausmu mūzikls 2"
Neraugoties uz afišā ievietotajiem satura brīdinājumiem par seksualitāti, brutalitāti un tamlīdzīgiem agresīviem izteiksmes veidiem, programmā pārsteidzošākais bija somu mākslinieku grupas "Glitcher" iestudējums. Tas šķita baiss, brīžiem pat atbaidošs stāsts par pornogrāfiskām attiecībām ar neslēpti fizioloģisku norišu detalizētu ilustrāciju un butaforiskiem ārējo dzimumorgānu mulāžas veidojumiem. Pretrunīgo iespaidu radīja dažādie paņēmieni, svārstoties no kaitinošiem pašmērķīga šoka radīšanas momentiem līdz brīžiem, kad asprātīgā sadarbībā tika iesaistīti skatītāji, tiem piedaloties personāžu seksuālajās orģijās. Sarunā pēc izrādes aktieri komentēja, ka izvēlas performatīvi grotesku formu un rāda patiesību, bet nenodarbojas ar didaktiku. Šis ir otrais "Glitcher" iestudējums, kas spilgtā formā izspēlē sabiedrības popkultūras nelabprāt apspriestās tēmas, kas, pēc grupas domām, ir ļoti izplatītas. Mākslinieki Emelie Zilliacus, Joel Forsbacka, Josefine Fri, Martin Paul un Oscar Fagerudd savās publikācijās apliecina, ka viņi apzināti provocē un šokē sabiedrību ar tai pazīstamiem popkultūras kodiem.
Privātās un oficiālās vēstures patiesības "Vingrošanas meitenes"
Izrāde par estētiskās vingrošanas komandu, kas balstīta personīgajos aktrišu un bijušo vingrotāju – Katarinas Havukainenas, Ellas Lahdenmakas un Inkeri Hivonenas – pieredzes stāstos, sasaistīja personisko un publisko vēsturi. Tēma risina nesakritību, no vienas puses, apliecinot šī slavenā somu sporta veida slavu un spožās uzvaras, un pretstatā tām – individuālos likteņu līkločus, kas mēdz būt traģiski un nežēlīgi. Trīs individuāli stāsti un trīs dažādas personības, kopīgie aktrišu vingrojumi mijās ar stāstījumu, atmiņu retrospekcijas ainām un priekšnesumiem. Izrāde pārliecināja ar dokumentālām liecībām, aktrišu komunikāciju ar skatītājiem, precīzo horeogrāfiju un izteiksmīgiem videomateriāliem.
Personiskajos stāstos liela nozīme aktrišu bērnības dienasgrāmatām laikā no 1998. līdz 2008. gadam, kas ataino augstās prasības un konkurenci profesionālajā sportā; to, ka perfekti precīzi un skaisti novingrotie kustību zīmējumi prasa ne vien izturību, bet arī atteikšanos. Izrādes centrā ir jautājums par to, kā vingrošana ietekmē meiteņu pašvērtējumu un ķermeņa izjūtu. "Izrādē tiek runāts par trenēšanas kultūras neefektivitāti un varu, kāda ir pieaugušajiem pār bērniem, kā arī jautāts, kāpēc sporta veids, kuru mēs mīlam, netiek pietiekami novērtēts un izcelts sporta medijos," stāsta autores. Ar humora palīdzību izrāde iedrošina sporta fanus rīkoties, dot sev spēku un prasīt pārmaiņas!
Pirmais festivāls ir noslēdzies (jāpiebilst, ka atšķirībā no Valmieras vasaras teātra festivāla visas izrādes Liepājā notika uz lielās vai mazās skatuves un sporta zālē). Tas ielūkojās skatuves mākslas teritorijā, izaicinot veidus, kā domāt teātrī un kā to darīt padziļinātāk, drosmīgāk, plašāk un personiskāk, nekā ikdienā pierasts.
