Vasaras brīvdienu sākumā izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, izraisot satraukumu daļā sabiedrības, pavēstīja, ka, lai taupītu naudu izglītības jomā, skolā varētu sūtīt bērnus jau no sešu gadu vecuma. 

Vasaras brīvlaiks vēl nav beidzies, kad jau izrādījies, ka satraukumam nav bijis iemesla: Izglītības un zinātnes ministrija šo ideju tālāk nevirzīs, sešgadnieki kārtējo reizi no skolas gaitām glābti.

Kāpēc kārtējo reizi? Tāpēc, ka diskusijas par to, ka skolas gaitas varētu sākt jau sešos gados, bijušas vairākkārt. Visnopietnāk sešgadniekus pirms teju desmit gadiem skolā grasījās sūtīt toreizējais izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, kurš, starp citu, tieši tāpat kā D. Melbārde nāk no "Jaunās Vienotības". 2017. un 2018. gadā notika nopietna gatavošanās reformai: pat jauno izglītības saturu izstrādāja tā, lai tas būtu piemērots sešgadīgiem pirmklasniekiem. Notika satura aprobācija, neraugoties uz to, ka politiska vienošanās par šādām pārmaiņām nebija panākta. Galu galā jaunā satura veidotājiem nācās to steigā pārstrādāt, 1. klases vielu atkal pielāgojot septiņgadīgajiem bērniem.

