Pirmajā brīdī domājām, ka kārtējais Nigērijas princis tūlīt naudu prasīs, "L.J. LINEN" valdes priekšsēdētājs Jānis Kuļikovskis ar smaidu atceras pirmo reakciju uz e-pasta vēstuli no šīs Āfrikas valsts. Taču tā vietā, lai to izdzēstu un aizmirstu, latvieši iedziļinājās piedāvājumā. 

Tagad starptautiskajam dzīvnieku barības sastāvdaļu tirdzniecības uzņēmumam "L.J. LINEN" ir pārstāvniecības septiņās Āfrikas valstīs, un neviens cits Latvijas uzņēmums nav sasniedzis tik nopietnu biznesa līmeni Melnajā kontinentā. Kopumā uzņēmumam ir 14 ārvalstu pārstāvniecības četros kontinentos.

"Mēs tirgojam lopbarības sastāvdaļas, importējam dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu avotus no Rietumeiropas, Brazīlijas, ASV. Tas ir svarīgākais elements pārtikā, tikai dzīvnieku barības ražošana ir daudz zinātniskāka. Importējam to, kas rodas gaļas pārstrādē kā pārtikas atkritumi. Piemēram, no vistas cilvēku patēriņam paņem fileju, spārniņus, stilbiņus, krūtiņas, pāri paliek galva, kājas, iekšas, ko Rietumos pārtikā vairs neizmanto," "Latvijas Avīzei" skaidro Jānis Kuļikovskis. To tad arī pārstrādā visdažādākajos produktos – gaļas un kaulu, asins, pat spalvu miltos, kas kalpo kā izejvielas un piedevas dzīvnieku barībai. "Āfrikā un Āzijā tādus produktus nevar saražot, jo tur cilvēki apēd pilnīgi visu. 

Mēs esam izauguši par ļoti lielu tirgus dalībnieku – eksportējam tuvu 20% no Eiropas kopējā eksporta šajā produktu grupā," 

atklāj Kuļikovskis. Produkcija ir paredzēta mājlopiem, mājputniem un arī zivsaimniecībai, kas pašlaik Āfrikā strauji attīstās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē