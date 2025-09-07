Naukšēnu vīna darītava ir viena no Latvijas mazajām vīna darītavām, kura jau otrajā paaudzē ražo vīnus un stiprākus dzērienus no pašu audzētiem augļiem un ogām, pastāvīgi eksperimentējot ar jaunām garšām un nebijušu piedāvājumu.

"Esam tipiska mazā Latvijas vīna darītava – ģimenes uzņēmums, kas orientējas tikai uz vietējo tirgu," uzņēmumu raksturo saimnieks Jānis Baunis. Kā vienu no lielākajiem sasniegumiem, ko izdevies panākt, vīna darītavai darbojoties jau padsmit gadu, Jānis Baunis vērtē tehnoloģisko procesu noslīpēšanu tiktāl, ka produkciju ir iespējams nodrošināt vienlaikus gan par pircējam pieejamu cenu, gan ar nemainīgi augstu kvalitāti. Sākot ar simt litriem dzērienu gadā, šobrīd uzņēmums ir izaudzis līdz lielākajam ražotājam mazo vīna darītavu grupā, 2024. gadā saražojot aptuveni 15 tonnu dzērienu. Pateicoties rūpīgi plānotam darba procesam, uzņēmumā, ieskaitot pašus saimniekus, strādā trīs cilvēki.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē