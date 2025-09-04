1905. gada 4. septembrī. Pirms 120 gadiem ceļojoša manufaktūras tirgotāja ģimenē Rīgā piedzima izcilais baltvācu cilmes izgudrotājs Valters Caps (1905–2003), kura vārds kļuva plaši pazīstams, pateicoties miniatūrajai fotokamerai "Minox", ko pēc konstruktora rasējumiem pirms kara ražoja rūpnīcā VEF.
Valtera tēvs bija Anglijā uzaudzis vācietis ar britu pilsonību, bet māte nāca no vācbaltu ģimenes. Kad Pirmā pasaules kara gados cara Krievijā sākās vācu cilmes pilsoņu vajāšanas, arī Capus izsūtīja uz Ufu pie Urālu kalniem. Atgriezies dzimtajā pusē, 1922. gadā Valters Caps pārcēlās uz Tallinu, kur jau bija apmetušies viņa vecāki, un sāka apgūt fotogrāfa amatu pie viena no labākajiem Igaunijas fotospeciālistiem Valtera Lemberga. Jauneklim trūka izglītības, jo skolā viņš bija gājis vien epizodiski – mācībām traucēja gan vājā veselība, gan tas, ka skolas gadus viņš pavadīja trimdā. Caps tomēr bija talantīgs autodidakts, kuru interesēja optika un fotografēšana. Vajadzīgās zināšanas viņš apguva pašmācībā. Leģendārais "Minox", sākumā koka korpusā, kopā ar draugiem tika konstruēts 1932.–1934. gada gaitā. Tiesa, tas vēl bija prototips bez nosaukuma. Gan Caps, gan viņa partneri saprata, ka izgudrojums ir revolucionārs, taču to neaptvēra tie, pie kuriem viņi vērsās ar piedāvājumu sākt rūpniecisku ražošanu. Ražotājus neizdevās atrast ne Igaunijā, ne slavenajā Vācijas uzņēmumā "Agfa". Ar paziņu palīdzību Caps nonāca līdz Rīgas VEF tehniskajam direktoram Teodoram Vītolam, kurš pēc paraugdemonstrējumiem nolēma uzņemties risku. Līgums tika parakstīts 1936. gada 6. oktobrī, un 1938. gada aprīlī sākās "Minox" sērijveida ražošana. Līdz 1944. gadam VEF izgatavoja ap 17 500 šo miniaparātu, taču, pārdodot patentu, tā ražošana notika arī citur pasaulē. Pats Caps tajā laikā Latvijā vairs neuzturējās, jo pakļāvās aicinājumiem baltvāciešiem repatriēties. Rīgu viņš atstāja 1941. gada martā, tātad jau padomju okupācijas apstākļos, teju pēdējā brīdī, un kara laikā strādāja uzņēmumā AEG.
Pēc kara 1945. gadā izgudrotājs kopā ar savu Igaunijas gadu kompanjonu Rihardu Jirgenu izveidoja uzņēmumu "Minox GmbH", taču abu starpā drīz sākās nesaskaņas un uzņēmumā praktiski saimniekoja Jirgens.
Caps pārcēlās uz Šveici un nodevās izgudrotāja un konstruktora darbam, pildot atsevišķus pasūtījumus. Kontaktus ar firmu "Minox" viņš atjaunoja tikai 90. gados. 2001. gadā Valters Caps pirmo reizi pēc daudziem gadu desmitiem atkal apmeklēja dzimto Rīgu un arī Igauniju.
Izgudrotājs nomira 97 gadu vecumā 2003. gada 17. jūlijā savās mājās Šveicē.
"Latvijas Vēstnesis", 1925. gada 4. septembrī
Vildoga (Nurmižu pagasts). Mainītās lomās. Šejienes Lielmežu mājas kalpones, nevarēdamas sagaidīt no mājas puišu puses kārotos mīlas glāstus, nolēmušas pašas būt aktīvākas un to lietu iesākt no savas puses. Bet tā kā ar vienkāršiem līdzekļiem nav spējušas puišus pielabināt, tad ņēmušas palīgā mākslīgus līdzekļus un iedevušas puišiem "spāniešu mušas". Par tādu joku cietušie griezušies pie policijas, bet pēdīgi tomēr ar mīlestībā iekarsušām meitām izlīguši. Nav zināms, vai pēc izlīgšanas arī mīlas lietās vienojušies.
