Jau nedēļu pēc "Fišera alus darītavas" atvēršanas par to sāka izrādīt interesi ārvalstu pircēji. Taču uzņēmuma vadītājs Lauris Fišers uzsver, ka viņa mērķis nav uzņēmumu pārdot. Viņš vēlas, lai Viesīte, kas atrodas Sēlijas sirdī, kļūtu par piemēru tam, kā iespējams attīstīt Latvijas laukus un veicināt reģionālo ekonomiku.

Laurim Fišeram alus brūvēšana nebija paaudžu paaudzēs nodota prasme. Pirms alus darītavas izveides viņam nebija ne iepriekšējas pieredzes šajā jomā, nedz arī īpašas aizraušanās ar alus darīšanu. Viņam vienkārši bija vēlme uzsākt savu uzņēmumu – parādījās iespēja iegādāties iekārtas, atradās piemērotas telpas un viss salikās kopā. Tā no nekā radās ideja par alus darītavu, kurai blakus atrodas arī kafejnīca un viesnīca. "Ja nu gadās, ka alus sabrūvēts par daudz," smejoties bilst Lauris.

Alus, kas garšo ikvienam

Lai gan Lauris sevi jau kādu laiku sauc par rīdzinieku, Viesīte ir viņa dzimtā pilsēta. "Man vienmēr ir bijusi mazliet skumja sajūta, ka viss Latvijā koncentrējas ap Rīgu. Bet, ja katrs, kurš ir dzimis mazākā pilsētā un no tās aizbraucis, dotu kaut desmito daļu atpakaļ, arī šīm vietām būtu iespēja pastāvēt un attīstīties." Piemēram, alus darītava nodarbina sešus vietējos iedzīvotājus. "Tas nozīmē, ka šeit veidosies ģimenes, augs bērni un pastāvēs skolas," viņš saka. Lauris uzsver, ka laukiem ir jāpalīdz, un viņam pašam ir prieks redzēt, ka pilsētā atgriežas dzīvība. "Tiklīdz kāds sāk darīt, arī citiem parādās motivācija uzlabot un sakārtot vidi sev apkārt."

Pirmie soļi alus ražošanā izrādījās gana veiksmīgi, jo alus brūvētāju kopiena Latvijā ir ļoti draudzīga. Visi cits citam palīdz, dalās pieredzē un zināšanās. 

