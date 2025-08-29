"Šogad pietuvosimies un nākamgad sasniegsim 2019. gada līmeni ārvalstu viesu skaita ziņā," tūrisma nozares atkopšanās perspektīvas vērtē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA). 

Savukārt nozarē uzskata, ka industrijas atlabšana varēja būt krietni straujāka un pienesums ekonomikai lielāks, ja vien valsts būtu ieguldījusi vairāk līdzekļu.

"Laikapstākļi jūnijā un jūlijā nebija pārāk iepriecinoši, līdz ar to pēdējā brīža rezervāciju nebija daudz. Jūlijā lietuviešu Liepājā bija jūtami mazāk nekā citus gadus. Tiklīdz iestājās siltāks laiks, augusta pirmajā pusē atkal izjutām kaimiņvalsts ceļotāju pieplūdumu," raksturojot šīs vasaras tūrisma sezonu, teic Liepājas viesnīcas "Promenade Hotel" pārdošanas vadītājs Jānis Siliņš. "Ja salīdzinām ar pagājušo gadu, sava ietekme ir arī tam, ka šovasar nenotika rallijs. Pērnvasar rallija laikā lielajās viesnīcās visi numuriņi bija aizņemti gandrīz uz divām nedēļām." Vienlaikus Siliņš atzīmē, ka kopumā par sezonu un viesnīcu noslodzi nevar sūdzēties, lai gan vienmēr jau varot gribēt labāk. Viņa pārstāvētais uzņēmums pārvalda divas viesnīcas Liepājā – "Promenade Hotel" (60 istabas) un "Art Hotel Roma" (29 istabas).

Lietus nospiedums

Lietainā un drēgnā vasara atstājusi savas pēdas ne tikai Liepājā, bet arī tūrisma nozarē kopumā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotajiem datiem, jūnijā Latvijas tūristu mītnēs kopumā apkalpots 299,1 tūkstotis viesu, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2024. gada jūnijā. Turpretī, skatoties visu 2025. gada otro ceturksni, tūristu mītnēs uzturējušies par 5,1% vairāk viesu nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Nakšņošanu skaits tūrisma mītnēs aprīlī–jūnijā pieaudzis pat par 7,3% procentiem, pakāpjoties līdz 1,3 miljonu atzīmei.

