1905. gada 5. septembrī. Pirms 120 gadiem pēc mēnesi ilgām sarunām Portsmutā (ASV) Krievija un Japāna parakstīja miera līgumu, izbeidzot 1904.–1905. gada krievu – japāņu karu.
Miers tika noslēgts, pateicoties ASV un tās tābrīža prezidenta Teodora Rūzvelta vidutājdarbībai un pūliņiem. Jāatzīmē, ka Rūzvelts tamdēļ kļuva par pirmo amerikāni, kas saņēma 1906. gada Nobela Miera prēmiju. Pamatojumā bija teikts: "Par lomu asiņainā kara izbeigšanā, kas nesen izcēlās starp divām pasaules lielvarām Japānu un Krieviju." Karš, kurā notika cīņas par ietekmi Korejas pussalā un Ķīnas Mandžūrijā, izcēlās 1904. gada februārī un bija militāri veiksmīgāks Japānai, kas guva uzvaras vienu pēc otras. Tomēr tās tika gūtas par ļoti augstu cenu, un japāņi, ieguvuši kontroli pār lielu daļu Mandžūrijas, jau 1904. gada jūlijā sāka meklēt iespējas kara izbeigšanai. Tajā pašā laikā ASV satraucās, ka Japāna panāks pārāk lielu ietekmi reģionā, un labprāt bija gatavas būt par vidutāju mieram. Krievija uz sarunu piedāvājumiem nereaģēja un šķita gatava turpināt karu, neskatoties ne uz ko. Tomēr Krievijas karaflotes iznīcināšana 1905. gada maija beigās Cusimas kaujā un 1905. gada revolūcijas jukas piespieda arī Nikolaju II kļūt pielaidīgākam. Miera sarunās Japānas delegāciju vadīja ārlietu ministrs Komura Jutaro, bet Krievija bija pārstāvēta agrākā ministra Sergeja Vites personā. Viņam palīdzēja Tallinā dzimušais vācbaltu diplomāts Romans Rozens. Sarunas bija smagas, un iznākums atšķīrās no tā, ko puses bija izvirzījušas par mērķiem sākumā. Procesā nācās meklēt kompromisus, un amerikāņu vidutājiem nācās pierunāt te vienus, te otrus.
Japāna ieguva Sahalīnas salas dienviddaļu; tika atzītas tās tiesības uz ietekmi Korejā, un Krievija zaudēja iespēju nomāt Ķīnas Liaodunas pussalu, kur bija atradusies tās flotes bāze Portartūra.
Tā zaudēja arī iespējas izmantot atsevišķas dzelzceļa līnijas un raktuves reģionā, toties japāņiem bija jāatkāpjas no prasībām pēc kara kontribūcijas.
Portsmutas miers bija veiksmīga ASV diplomātijas debija pasaules arēnā un pazemojums Krievijai, taču retāk piemin, ka miera līgums izsauca plašus nemierus ar cilvēku upuriem un valsts iestāžu dedzināšanu arī Tokijā. Radikāli nacionāli noskaņotā pūļa ieskatā amerikāņi un valdība bija "nozagušas" japāņiem uzvaru. Valdošajam ministru kabinetam nācās atkāpties.
"Jaunais Zemgalietis", 1925. gada 5. septembrī
Dobele. Meža cūku medības. Dobeles apkārtnē pēdējā laikā arvien vairāk sāk parādīties meža cūkas, kuras meža tuvumā atrodošām saimniecībām nodara daudz posta. Dažas dienas atpakaļ dažiem vietējiem saimniekiem bija izraktas kartupeļu vagas, pazīmes norādīja, ka tas ir meža cūku darbs. Karot ar meža cūkām stingri noņēmušies vietējie mednieki un 31. augustā daži Dobeles mednieku biedrības "Stirna" biedri arī devās medībās. Mežā tiešām mednieki vienu kuili sastapuši, uz kuru raidījuši vairākus šāvienus, bet neskatoties uz to kuilis gan ievainots, bet aizlaidies lapās. Meklēdami pazudušo pa asiņu pēdām to vairs nav atraduši un atgriezušies mājās ar izšautām patronām un tukšām rokām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu