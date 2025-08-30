Dokumentālo filmu foruma programmu Rīgā kinoteātrī "Splendid Palace" atklās ukraiņu režisora Dmitro Hreško filma "Divia". Tas ir meditatīvs, skaņām piesātināts vērojums bez teksta par kara ietekmi uz Ukrainas vidi, filmā idilliskas dabas ainas mijas ar spokaini apdegušu mežu un sacaurumotu lauku kadriem, vienlaikus parādot atjaunotāju darbu un ar cerību vērojot dabas ritējumu.
"Divia" producenti Poļina Hermane un Hļibs Lukjanecs filmas izrādīšanas laikā Dokumentālo filmu forumā viesosies Rīgā un tiksies ar skatītājiem. "Kultūrzīmes" ar abiem producentiem tikās pagājušajā nedēļā.
Paldies par šo filmu, jo kara šausmās daudz runājam par cilvēkiem nodarīto ļaunumu, bet svarīgs arī pret dabu vērstais kaitējums un dzīvnieku ciešanas. Kāda šīs filmas veidošanā bijusi loma katram no jums?
Poļina Hermane: Abi ar Hļibu esam filmas producenti. Es gan darbu sāku agrāk, kad kopā ar režisoru Dmitro Hreško sākām plānot, kā veidot filmu par dabu un cilvēci. Atceros, Dmitro man pastāstīja sākotnējo ideju un izsaucos: "Ak, es arī to vēlos darīt!" Tomēr, aizsākoties pilna mēroga Krievijas iebrukumam Ukrainā, ideja mainījās un darbs turpinājās pie pilnmetrāžas filmas par dabu, ekoloģisko situāciju un karu.
Hļibs Lukjanecs: Es pievienojos mazliet vēlāk un projektā koordinēju Polijas finansējuma piesaisti. Mums paveicās pieteikties izsludinātajai Polijas Filmu institūta programmai, kas bija paredzēta ukraiņu kinematogrāfistu atbalstam. Lai arī filma veidota kā Polijas, Ukrainas, Nīderlandes un ASV kopražojums, to iespējamu padarīja tieši lieliskā sadarbība starp Poliju un Ukrainu, jo īpaši kara sākumā Ukrainas finanšu sistēma bija pilnībā sabrukusi un Polija virkni reižu atbalstīja uzņemšanu un pēcapstrādi.
Daži biedējoši filmas kadri liekas uzņemti pavisam tuvu aktīvai karadarbības zonai. Vai filmēšanas process bija sarežģīts, bīstams?
P. Hermane: Karš ir karš. Protams, Dmitro ir mūsu varonis, viņš nebaidījās doties tieši uz frontes līniju. Reiz, pagājušajā gadā, arī es biju kopā ar viņu un piedzīvojām apšaudi piecu kilometru attālumā no nulles. Par nulli sauc frontes līniju, un tā atradās ļoti, ļoti tuvu. Esot tur, karš ir blakus tavam ķermenim, tavai sejai, šajā situācijā esi iekšpusē un sajūti realitāti tādu, kāda tā ir, nevis kādu to tēlo televīzijā un filmās.
Filmā gan mūsu stāsts nav par cilvēkiem, bet par dabu. To izstāstīt ir vēl grūtāk, jo jāatrod kāda dabas daļa, ar kuru var identificēties tā, lai varētu dalīties tajā, ko izjūt pati daba. Piemēram, ko izjūt iznīcināta daba, kurai pāri gājuši ugunsgrēki vai plūdi. Atrast šo daļu bija patiešām grūti, turklāt bija arī smagi tajā noskatīties, jo paies paaudzes, pirms daba spēs pati sevi izdziedināt.
Latvijas mežos joprojām saskatāmi Pirmā pasaules kara ierakumi, tranšejas. Mūsdienās gan ir efektīvi mīnu meklētāji, tomēr – vai var prognozēt, cik ātri Ukrainas daba pēc kara spēs izdziedināties?