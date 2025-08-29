Laikā, kad lauksaimniecības nozare piedzīvo smagu krīzi, Rīgas pašvaldība esot noraidījusi biedrības "Zemnieku saeima" lūgumu ražas novākšanas periodā no 22. jūlija līdz 1. novembrim ļaut smagajam transportam ar graudiem un rapsi uz Rīgas ostu pārvietoties noteiktos maršrutos visu diennakti.
Šogad pašvaldība atteikusi atļauju graudu vedējiem šķērsot centru, jo notiek intensīvi ielu remonti. Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments norādījis, ka tas nevarot veikt tādas satiksmes organizācijas izmaiņas, kas būtu paredzētas tikai graudaugu ražu pārvadājošajam kravas transportam. Līdz ar to – ja atceltu kravas transporta ierobežojumus, tad to izmantotu visi kravas transporta vadītāji, kas savukārt radītu vēl plašākus satiksmes sablīvējumus un apgrūtinātu satiksmi pilsētā.
Vakar Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs pavēstīja, ka uzdevis no 3. septembra pašvaldībai nodrošināt zemniekiem iespēju nogādāt ražu Rīgas ostā. 3. septembris izvēlēts, jo jaunā mācību gada pirmajās dienās būs būtisks transportlīdzekļu skaita palielinājums Rīgas ielās.
