Vecāku uzdevums ir izveidot bērniem ērtu, funkcionālu un iedvesmojošu darba vietu mācībām. Tomēr nereti, labu gribot, tiek pieļautas kļūdas.

Produktivitātes recepte ir pareizs apgaismojums, ergonomika un telpas zonēšana, – tā uzskata "IKEA" Interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus. Viņš arī atgādina, ka, veidojot telpu bērniem, viņus jāiesaista jau plānošanā, kopīgi apmeklējot veikalu, izmēģinot krēslus un galdus, kā arī izraugoties gaismas ķermeņus un citus aksesuārus.

Tālāk no kņadas

Izvēloties vietu mācību zonai, daudzi vecāki kļūdās, nepadomājot par bērna komfortu un koncentrēšanās spējām. Ja nav citu iespēju, un bērnam jāmācās kopējā telpā, galdu un krēslu ieteicams novietot klusā vietā, kur uzmanību nenovērš, piemēram, televizors, spēļu konsoles vai apkārtējā kņada.

Ja telpa jādala ar brāli vai māsu, būtiski ir nodrošināt katram savu privātu mācību stūrīti un vizuāli to norobežot, lai saglabātu privātumu un nodrošinātu iespēju koncentrēties darbam. "Bonava Latvija" dizaina eksperti šim nolūkam iesaka izmantot vertikālus grāmatu plauktus, aizkarus vai dekoratīvu aizslietni. Pat ja apkārt valda rosība, šādi risinājumi palīdz norobežoties un fokusēties uz mācībām.

