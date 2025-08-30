Eiropas čempionātā basketbolā sestdien Tamperē Vācijas izlase ar rezultātu 107:88 pārliecinoši uzvarēja Lietuvu un nodrošināja vietu astotdaļfinālā. Tomēr sportisko panākumu aizēnoja incidenti tribīnēs – vāciešu līderis Deniss Šrēders apsūdzēja Lietuvas līdzjutējus rasismā.
"Lietuvas fani vienmēr dodas ceļā, lai atbalstītu savu komandu, taču šoreiz puslaikā bija nepatīkams atgadījums – tribīnēs tika atdarināti mērkaķu trokšņi. Tas ir nepieņemami. Rasisms neiederas mūsu pasaulē," pēc spēles sacīja Šrēders. Viņš piebilda, ka daļa līdzjutēju no arēnas esot izraidīti, kā arī sagatavots ziņojums par notikušo.
31 minūtes laukumā pavadījušais NBA spēlētājs bija rezultatīvākais – viņa kontā 26 punkti, sešas rezultatīvas piespēles, četras pārtvertas bumbas un trīs atlēkušās bumbas. Šrēders atzina, ka pirmo reizi saskāries ar šādu rīcību no lietuviešu fanu puses un nosauca to par bēdīgu pieredzi.
Vācija līdz šim čempionātā uzvarējusi visas trīs spēles, bet incidenti tribīnēs uzvaras prieku aizēnoja.
Lietuviešiem 20 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Rokam Jokubaitim, 14 punktus guva Jons Valančūns, 11 punkti bija Marģiram Normantam, bet desmit punkti, deviņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas - Tadam Sedekerskim.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu