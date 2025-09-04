Rotko muzejā līdz 7. septembrim apskatāma 13. starptautiskā keramikas mākslas simpozija izstāde.
Šīs vasaras Rotko muzeja izstāžu kopainu caurvija grafika: no filigrāniem Ķīnas gleznojumiem līdz Leonīda Baulina un Vaidota Januļa darbiem. Tieši grafika bija mans sākumpunkts, no kura piegāju visai sezonas programmai, mēģinot to saskatīt arī 13. starptautiskā keramikas mākslas simpozija izstādē. Tajā piedalās piecpadsmit mākslinieki no septiņām valstīm, un ekspozīcijas terakotas sarkanbrūnajās sienās līniju spēle, faktūras un ritmi atklāj grafikas klātbūtni. Izstādes ievadā atrodams neliels teksts par "Ceramic Laboratory" jeb "Keramikas laboratoriju", kas norisinās jau vairāk nekā desmit gadus, un tās logotipā redzams stilizēts māla virsmas raksts. Ģeometrisks atkārtojums, iedvesmots no tradicionālajiem keramikas dekoriem.
Māla ainavas un reljefi
"Keramikas laboratorijas" vārtsargi ir norvēģu mākslinieka Eivinna Solli darbi, kas tīti no māla dzīpariem. No viena skatpunkta skulptūra atgādina dzerokli, kas balansē uz tā saknes, no cita – caurais vidus mudina domāt par gadsimtiem veidotām dabas formām. Blakus izstādītas Britas Dīrnskas skulptūras, kas vedina domāt par iežiem, taču šoreiz kūstošā formā. Kā lava tās radušas mīkstas formas. Apdedzinātas formas ieguvušas dabiskus, vietām saplaisājušus melleņu toņus no sārtas līdz zilgani violetai. Līdzīgas faktūru spēles redzamas arī latviešu mākslinieces Nellijas Dzalbas viļņainajās skulptūrās, kas atgādina vāzes bez dibena. Tās aicina pieskārienam kā ūdens izskalotas alas.
Narankhū Sukhburenas, Ineses Margēvičas un Lēnas Kūtmas darbos redzami antropomorfi tēli, no kuriem totēmiskie Narankhū cilvēku stāvi izceļas ar lirisku, vieglu noskaņu. Figūrām ir aizvērtas acis, bet ap tām mutuļo to iekšējā pasaule. Darbs vairāk eksperimentē saturiski nekā tehniski. Naratīvs izvērsts arī Margēvičas skulptūru komplektā, kur trīs izmērā lielākas formas šķiet ziedoši pasaku kalni, kas ietver mazāku, uz krēsla sēdošu un svārkos tērptu dāmu. Darbu kopums ir ilustratīvs un lieliski saderētu ar lirisku formu. Savukārt Kūtma izvērsusi kompozicionālu rotaļu. Apdedzinātas keramikas cilvēku figūras it kā lavās pa zāles ritmiem, pieplakušas pie sienas un rotātas asiem iespiedumiem. Nav skaidrs, kurp tās dodas, tādēļ šķiet, ka darbs ir par mūžīgu kustību, ciklisku plūšanu, bet zāles stiebri un pieplakušie ķermeņi mudina domāt par nedrošību vai individuālām pūlēm, lai gan apkārtējie atrodas tādā pašā situācijā.
Metāla ēna mālā
Grieķu mākslinieces Teodoras Cirakoglu minimālistiskās formas atgādina rotaļlietas, bērnības ziņkārību un vēlmi konstruēt savu pasauli, savukārt formu tīrība – profesionāla mākslinieka tiekšanos pēc perfekcijas. Pavisam cita veida mehānika lasāma lietuviešu keramiķes Ģiedras Petkevičūtes darbos. Kāpnes un zobrats ir kustības un cikliskuma simboli, kas novietoti viens otram blakus. Tikmēr Dainis Lesiņš risinājis dažādus konstruktīvus uzbūves jautājumus. Keramikas darbi ir konstruktīvi, un raupjās faktūras pastiprina to monumentalitāti. Šķiet, ka tie ir kā miniatūri modeļi, saglabājot pastāvīgumu.
Grafikas ornaments keramikā
Burtiskā keramikas un grafikas saplūšanā latviešu māksliniece Ojūna Batbajara smalki asās, plūstošās līnijās ar zīmuli veidojusi rakstus uz keramikas formām, kas atgādina sēklas dīgli, no kura ārā spraucas pamatīgs asns, daudz spēcīgāks par sēkliņu. Ilonai Abdulajevai atvēlētajā podestā īpaši uzmanību piesaista divi darbi, kas atgādina putnu ligzdas. Par spīti formas viengabalainībai, tās faktūra atgādina vijumu, bet pamatīgums rada drošu māju sajūtu. Ungāru mākslinieces Viktorijas Maroti darbi atstāj iespaidu ar savu rūpīgi strukturēto formu spēli. Tekstūras un krāsu pārejas atgādina pārakmeņojušos auduma faktūru. Materiālu ritmiskajā, režģveida struktūrā var saskatīt arī dabas ģeometriju, piemēram, bišu šūnas, minerālu kristālus.
Vertikāles, sfēras un kustības sajūta
Lilijas Zeiļas darbs rezonē ar blakus esošo Ķīnas mākslas izstādi, jo vertikālais plākšņu formāts ar baltajiem zīmējumiem atgādina hieroglifus. Tikmēr Kristīnes Nicmanes keramikas darbs rada kontrastu starp gludo formu un dinamisko, fakturēto brūni baltās krāsas akcentu. Kompozīcija balansēta, bet ar trausluma sajūtu. Unas Guras keramikas darbi ir rotaļīgi, krāsaini un organisku formu iedvesmoti. Sfēriskie moduļi un ritmiskais punktu raksts rada kustības un augšanas iespaidu, savukārt drosmīgā krāsu kombinācija piešķir tiem vitalitāti.
Ne velti Rotko muzeja vasaras sezonu nodēvēju grafikas zīmē. Piemēram, akmens laikmetā Latvijas teritorijā dominēja ķemmes–bedrīšu keramikas kultūra, kuras nosaukums ir cēlies no tai raksturīgajiem māla trauku rotājumiem, kas atgādina konkrētos iespiedumus. Šī senā keramikas rotāšanas tradīcija atstājusi pēdas, kas stāsta par amatniekiem, to tradīcijām, piederību, ietver dažādas nozīmes un simbolus. Pat tad, ja mūsdienās attīstījušās dažādas tehnikas un materiāli, maģiskais keramikas "iezīmogošanas" process palicis nemainīgs. Lai to labāk uztvertu, turpmākajos gados keramikas simpozija ekspozīcijā būtu vērtīgi iekļaut arī mākslas darbu nosaukumus un tehnikas. Tāpat interesanti būtu uzzināt kādas mākslinieku pārdomas par simpozijā piedzīvoto, piemēram, dienasgrāmatas formā. Tā varētu vairāk uzzināt ne tikai par autoriem un darbiem, bet arī pašu Daugavpili un tajā piedzīvoto. Izstāde skatāma līdz 7. septembrim, kad tai jau būs pievienojušās visas citas Latvijas keramikas biennāles programmas izstādes Rotko muzejā.
