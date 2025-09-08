Par baložu audzēšanu interese Latvijā neesot pārāk liela, atzīst Tautas putnkopju biedrības vadītāja Lāsma Midrijāne. 

Daudzi šos putnus tur savam priekam, bet ir arī audzētāji, kas nopietni nodarbojas ar selekciju un gādā, lai neizzustu Latvijā izveidotās šķirnes. Uz Lietuvu gan visi brauc pēc barības piedevām, potēm, vitamīniem saviem spārnotajiem lolojumiem, jo Latvijā, izņemot graudus, neko nevarot nopirkt.

Vislielākā vairāku tūkstošu dekoratīvo baložu saime esot lielvārdietim Aināram Ludboržam, kurš šos putnus iemīlējis jau bērnībā. Viņš iedibinājis labu pazīšanos ar putnu audzētājiem Lietuvā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, agrāk dabūjis baložu pārus arī no Krievijas.

Ziemeļkurzemē darbojas nopietni baložu audzētāji, Ventspils apkaimē – 16, starp viņiem arī tādi, kas rūpējas, 

