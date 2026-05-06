#izstādes #māksla

Saprotamie petroglifi — atrast sevī aizvēsturi. Izstādes "Vēstījumi no senatnes" recenzija

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 06. maijs, 16:00
Petroglifu plāns.
Foto: Publicitātes

Cēsu Izstāžu namā līdz 24. maijam apskatāma ekspozīcija "Vēstījumi no senatnes". Tajā ir iespēja iepazīties ar vienu no senākajiem cilvēces mākslas un saziņas veidiem – petroglifiem – seniem klinšu zīmējumiem vai iegrebumiem, ko veidojuši cilvēki, tos skrāpējot un gravējot akmenī. Petroglifi ir kā klintīs ierakstīta vēsture, kas palīdz saprast, kā dzīvoja un domāja cilvēki pirms rakstības izveidošanās.

Izstāde piedāvā unikālu skatu uz ziemeļvalstu aizvēstures mantojumu sešu tūkstošu gadu tālā pagātnē. Ekspozīcija mākslinieciskā un izzinošā daudzveidībā stāsta par senām zīmēm un simboliem Oņegas ezera krastā Karēlijā, kur kopumā atrasti un fiksēti vairāk nekā 1200 petroglifu. Izstādē radošās interpretācijās apskatāmi mēness un saules simboli, ūdensputni, aļņi un citi dzīvnieki, laivas, cilvēkveidīgi attēli un dažādi nenoteikti objekti.

Ekspozīcija ir starptautiska, starpdisciplināra un multimediāla. Līdzās Igaunijas Aizvēstures mākslas biedrības veiktajai pētniecībai, ko redzam videofilmā, kartēs un grafikās, vizuālā māksla ir pārstāvēta ar tekstilmākslas un mazu formu tēlniecības darbiem. Nekas tāds Latvijā līdz šim nav redzēts, un ekspozīcija ir interesanta ar to, ka petroglifu – seno zīmju un simbolu – refleksijas un interpretācijas rādītas divās dimensijās – mākslas un izpētes, sniedzot dziļu pētniecības un mākslas baudījumu. Izstādes ietvarā 23. aprīlī notika starptautiska zinātniska konference "Senatnes kods: zīmju semantika, mīti un māksla ziemeļu dialogā", kur Latvijas un Igaunijas pētnieki savos stāstījumos iedziļinājās seno zīmju pasaulē un to transformācijā cauri gadu tūkstošiem.

Māksliniece Ginta Kristjansone izstādes atklāšanā.
Ekspozīciju ir veidojusi Igaunijas Aizvēstures mākslas biedrība sadarbībā ar Latvijas mākslinieci, izstādes kuratori Gintu Kristjansoni, savienojot arheoloģisko mantojumu ar mūsdienu mākslas refleksijām Latvijas un Igaunijas kultūrtelpā. Ginta Kristjansone teic: "Tas bija 2023. gadā, kad savu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra darbu "Vārdene", kas veltīts cilvēka identitātes meklējumiem valodas kontekstā, izvēloties kūdru kā vienu no izteiksmes veidiem, izstādīju Igaunijas Aizvēstures mākslas biedrībā. Mums kopīgi radās ideja apvienot senos petroglifus ar maniem darbiem, jo tos vieno dziļš un tāls vēstījums no senatnes. Runājot par vēlēšanos strādāt ar kūdru – piesaistīja tieši šī materiāla veidošanās process un īpašības. Kūdra ir dzīvs materiāls – tā aug apmēram piecus milimetru gadā, desmit centimetri izveidojas divdesmit gados un viens metrs – divsimt gados. Kūdras izceltais slānis, ar kuru strādāju, pēc maniem aprēķiniem, ir tūkstoš gadus sens. Materiāls manām figūrām nāk no Rūjas un Olaines purviem. Kūdra ir aktīva un apkārtējo vidi absorbējoša – tā labi uzsūc mitrumu un saglabā organiskas atliekas, darbojoties kā konservants."

Kūdrā simtiem un tūkstošiem gadu saglabājas sūnas, purva augi, koku daļas – zari, lapas, stumbru fragmenti, sēklas un ziedputekšņi –, kukaiņi un ļoti retos gadījumos arī dzīvnieku un cilvēku mirstīgās atliekas. Kūdra, tāpat kā senās zīmes uz klintīm un akmeņiem, darbojas kā dabisks arhīvs, sniedzot iespēju pētīt cilvēces un dabas aizvēsturisko pagātni.

Ginta Kristjansone savās skulptūrās ir iestrādājusi vēstījumu, kas radies no asociācijām par latviešu senvārdiem, kuru nozīme mūsdienās ir jau zudusi.

Latviešu petroglifi – senvārdi

Ko mēs sajūtam, skaļi sev pasakot vārdus "šņapata", "čuinis’, "tucis", "kneipe", "tīmiņš", "truksnis"?

Gintas Kristjansones kūdras skulptūras.
Tie visi ir latviešu senvārdi, ko pētījusi literatūrzinātniece Janīna Kursīte. Gintai Kristjansonei, veidojot kūdras skulptūras, par izejas punktu kļuvis nevis šo seno vārdu skaidrojums, bet to skaņa un skaņas iedarbība uz radošu cilvēku un, pirmkārt, uz sevi pašu. Skulptūrās māksliniece atveidojusi tēlus un sajūtas, kas tapuši skaņas ietekmē un iedarbībā, skaļi izrunājot senvārdus. Darbi ir pirmatnīgi un ļoti tāli no šodienas dzīves izpratnes. Tie ir ļoti tāli no mūsdienu patēriņa kultūras un virspusējības. Senvārdi darbojas kā sava veida latviešu valodas petroglifi, kur skaņa un simbols saplūst ar arhetipiskām atmiņām un materializējas mākslas formās. Senvārdos nosauktas četrpadsmit maza formāta Gintas Kristjansones kūdras skulptūras, kas veido savdabīgu salu izstādes ekspozīcijā. Tie ir simboliski un dabai pietuvināti mākslas darbi – raupji un robusti, neregulāri un ar noslēpumainu noskaņu.

Skulptūru veidošanā lietoti tikai dabiski materiāli. Savienojot atsevišķas to daļas, izmantots biezs un lipīgs klīsteris, ko izgatavojusi pati māksliniece. Atsevišķos darbos kā bruņas iestrādātas tamborētas tekstilijas, kaņepju masa un metāla skavas. Figūrās dinamismu un atšķirīgus ritmus ienes floras elementu klātbūtne – tomāta sakne un žāvētas augu šķiedras. Tas viss raksturo kūdras īpašības un mākslinieces spēju līdz dziļākajam slānim saprast šo dabisko materiālu.

Gintas Kristjansones kūdras skulptūras atspoguļo aizvēsturiskas noskaņas, un viņas darbi it kā pierāda, ka cilvēces senatne ir apslēpta arī 21. gadsimta cilvēkā. Šīs domas atzīšana rodas meditācijas, radoša procesa, ilgstošas izziņas un mākslas ietekmē. Ginta Kristjansone teic: "Tāpat kā akmenī iegrebtie attēli, senvārdi ir kultūras nospiedumi, kuru jēga atklājas caur personiskām asociācijām un iekšējo lasījumu. Kūdra ir Zemes atmiņa, laika slāņos rakstīta grāmata, kurā, līdzīgi kā valodā, saglabājas cilvēka pieredzes nospiedumi."

Fantāziju, iztēli un atmiņas rosinošās frotāžas

Igaunijas Aizvēstures mākslas biedrības arheologi, pētnieki un mākslinieki, uzklājot audumu vai papīru uz reljefas akmens virsmas Oņegas ezera krastā un berzējot to ar zīmuli vai krītiņiem, veidojuši seno zīmju nospiedumus. Ekspozīcijā pārsteidz šo darbu vairākus metrus lielie izmēri, kad var tikai iztēloties, cik sarežģīti un rūpīgi tie veidoti uz akmens negludajām virsmām ezera krastā.

Frotāžas tehnikā veidots gaismas objekts "Lampa".
Izstādē redzamās frotāžas rada sajūtu, it kā mēs skatītos uz laika pēdām, kas nejauši izceltas saules gaismā. Tās nav tikai attēli – frotāžas drīzāk šķiet kā čuksti no pagātnes, kas uzpeld no ūdens apskalota akmens.

Ūdens, tāpat kā akmeņi, ir Oņegas ezera būtiskas vienības. Tūkstošiem gadu ūdens ir līdzinājis akmenī iestrādātās zīmes. To ieraudzīšana, atrašana un fiksēšana Igaunijas Aizvēstures mākslas biedrībai ir prasījusi vairākus gadu desmitus. Ekspozīcijā iekļauta videofilma, kas sniedz visaptverošu un emocionālu stāstu par biedrības senatnes liecību identificēšanu, filmā iekļaujot kartes un grafikas par to atrašanas vietām, zīmju un simbolu saturu, nozīmi un ietekmi ziemeļvalstu kultūrā. Petroglifi ap Oņegas ezeru ir vieni no iespaidīgākajiem un senākajiem klinšu zīmējumiem Ziemeļeiropā.

Tekstilmākslas emocionālais un konceptuālais vēstījums

Igauņu mākslinieču Merilīnas Pīrsalu un Kadi Pajupu darbs "Septiņi ūdenskritumi" ir laikmetīgs tekstilmākslas paraugs, kurā dabas tēls tiek pārvērsts strukturētā vizuālā valodā. Septiņi vertikāli tekstilmākslas cilindri veido krāsā un stilā vienotu kompozīciju, kas līdzās citiem izstādes darbiem izceļ ūdens plūsmas enerģiju, viļņu ritmu, laiku un kustību. "Septiņi ūdenskritumi" ir dabas interpretācija tekstilmākslā, kurā attēlots ūdens caurspīdīgums, tā krāsu pārejas no nedaudz intensīvākām uz mierīgākām, izceļot pavedienu ritmus un ūdenskrituma vertikālo struktūru – tā izstādes skatītāju mudinot aizdomāties par ūdeni kā substanci, kas veic seno zīmju pārveidi, tās gludinot un pulējot, un senajās kultūrās pazīstams kā dzīvību attīrošs elements.

Igauņu mākslinieku Marilinas Pīrsalu un Kadi Pajupu darbs "Septiņi ūdenskritumi".
"Septiņi ūdenskritumi" apvieno tradicionālo tekstilu ar mūsdienīgu tehnisku precizitāti, kas ļauj šo dabas tēlu pārvērst vizuālā tekstilmākslas sistēmā.

Filcēšanas tehnikā redzamie mākslas darbi ir dekoratīvi un saturiski. Tajos iestrādātās senās zīmes veido dabisku un vienlaikus strukturētu kompozīciju. Igauņu mākslinieces Eves Tīdolepas darbā "Lielā zivs" senatnīgās zīmes simboliskos tēlos veidojas no formas, materiāla faktūras un filcēšanas tehnikas. Centrālais tēls – zivs, kas mākslas darbā atgādina Latvijas upēs un ezeros mītošu samu –, simbolizē dziļumu, brīvību, plūdumu, kādu vārdos neizsakāmu noslēpumu un spēku. Lielo zivi filcēšanas tehnikā veidotajā darbā apvij Oņegas krasta petroglifi – putni, mēness un saules simboli.

Petroglifu mūsdienīgais raksturs

Gandrīz visi petroglifi Oņegas ezera krastā atrodas pie ūdens malas, un to teritorija stiepjas aptuveni 25 kilometru garumā. To attēli dabā ir sekli. Ūdens, ledus un laiks petroglifus ir gludinājis tūkstošiem gadu, vislabāk tie redzami saulrietā, kad gaisma slīpi krīt uz akmens virsmas.

Pārsteidzošākais ir tas, ka, apskatot izstādi, interpretējam un sajūtam seno zīmju nozīmi un iedarbi. Tās mūs uzrunā ar savu formu un saturu. Senatnes liecībās mēs atpazīstam sevi. Lai arī pētnieciskā un vēsturiskā rakursā petroglifi sniedz vērtīgu ieskatu par aizvēsturiskām sabiedrībām un to simboli bieži ir saistīti ar reliģiju, mītiem vai garīgām seno laiku praksēm, tie savās formās un zīmju valodā stāsta arī par mūsu dzīvi šodien.

Senie iegrebumi klintīs ir kā iedvesmas avots iztēlei, mākslai un sevis izzināšanai. Tekstilu, tēlniecību, dizainu – šos un daudzus citus mākslas veidus – uzrunā vienkāršās, bet vizuāli spēcīgās zīmes. Tās ir kā saziņa bez vārdiem – universāla zīmju valoda cilvēka saiknei ar dabu, kosmosu, lielo un bezgalīgo. Petroglifu mūsdienīgais raksturs ir to spēja kļūt par tiltu starp senatni un tagadni – tie ir mūžīgs zinātnes izpētes objekts, tie kalpo mākslinieku iedvesmai, veicina vizuālo domāšanu, komunicē ar simboliem un informē par cilvēka vēlmi izteikt vēstījumu ar attēlu palīdzību.

Vai petroglifus var identificēt, piemēram, kā cilvēces attīstības lakoniskus logo? Tie satur nozīmi bez teksta. Poētiskā un metaforiskā nozīmē petroglifi tiešām ir vieni no pirmajiem mēģinājumiem izteikt idejas ar attēlu un simbolu palīdzību. Tiem nekad nav bijis dizaina vai mākslas mērķa, un varbūt tieši tāpēc petroglifi ir tik patiesi, nepastarpināti un tik dziļi ietiecas cilvēka dziļākajā būtībā, uzjundījot mūsu izcelšanās dziļākos slāņus.

