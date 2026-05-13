No sestdienas, 16. maija, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļā būs apskatāma izstāde "Daba kā mūza: vieta, kur dzimst māksla". Tā veidota kā daļa no "Art and Fashion Riga" mākslas platformas "Mākslinieki un viņu mūzas".
Eksponēto darbu autori ir vairāki desmiti izcilu mūsdienu Latvijas akadēmiskās mākslas pārstāvju un ārvalstu mākslinieku. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu un telpu ierobežotās eksponēšanas iespējas, mākslas darbi izstādes gaitā tiks periodiski mainīti.
Otra – atjauninātās izstādes atklāšana – notiks turpat Dauderu Lielajā salonā 6. jūnijā plkst. 17. Atklāšanas sarīkojumā ieeja ir bez maksas.
Abiem datumiem pielāgotas arī meistarklases: 16. maijā plkst. 14 Dauderu dārzā notiks mākslinieka Alekseja Naumova vadīta gleznošanas meistarklase, bet 6. jūnijā plkst. 14 – gleznošanas meistarklase profesora Imanta Vecozola vadībā. Vairāk par meistarklasēm – muzeja mājaslapā "www.lnvm.gov.lv".
Izstādes mērķis ir piedāvāt vieglu, bet niansētu skatījumu uz mākslinieka un mūzas attiecībām kā iedvesmas telpu, kurā mākslinieki rotaļājas ar idejām un savos darbos atspoguļo laiku. Līdzās glezniecības darbiem būs eksponētas arī Latvijā pazīstamu tēlnieku bronzā, stiklā un akmenī veidotās skulptūras, un arī īpaši mākslas objekti – kleitas, kas apgleznotas, iedvesmojoties no mākslinieku darbiem. Tēlniecība piešķir izstādei nozīmīgu papildu dimensiju un veido dialogu ar ēkas arhitektūru un vēsturisko vidi. Klātesot smalkam humoram, ironijai un gaisīgai refleksijai, akadēmiskā tradīcija izstādē viegli sadzīvo un mijiedarbojas ar mūsdienās bieži akcentēto radošumu. Pieredzējušu mākslas meistaru un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi vienuviet rada īpašu dialoga un pēctecības gaisotni.
Izstādes "Daba kā mūza: vieta, kur dzimst māksla" dalībnieku vidū ir Latvijas Mākslas akadēmijas goda profesors Imants Vecozols, profesors Aleksejs Naumovs, profesors Andris Teikmanis, profesore Ieva Krūmiņa, profesors Dainis Gudovskis; tāpat viņu bijušie studenti un dažādu paaudžu kolēģi – Artūrs Akopjans, Visvaldis Asaris, Jekaterina Bai, Maija Bērziņa, Ģirts Boronovskis, Anita Ance Bruņeniece, Kārlis Dobrājs, Evija Freidenfelde, Zoja Golubeva, Matiass Jansons, Jānis Jēkabsons, Dzintars Kalniņš, Varužs Karapetjans, Nikolajs Krivošeins, Ilze Laizāne, Artūrs Lapiņš, Oskars Mikāns, Nataļja Neberekutina, Aleksandrs Neberekutins, Nikolajs Krivošeins, Raimonds Cīrulis, Ilze Preisa, Kristīne Priedīte, Uģis Šēnbergs, Irina Trumpele, Rita Uļjanova, Dags Vidulejs, Lelde Braķe-Klaverī, Ernests Vītiņš un citi.
Tik daudzu Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru līdzdalība kopīgā izstādē Dauderu muzejam ir pirmreizējs notikums, ievērojams arī Latvijas izstāžu mākslas dzīves kontekstā. Izstāde būs apskatāma līdz 21. jūnijam.
