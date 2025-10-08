Dailes teātris ar jau starptautiskus panākumus piedzīvojušo izrādi "Rotkho" tikko, no 2. līdz 5. oktobrim, aizvadījis viesizrādes prestižajā "Barbican" centrā Londonā – plašākajā mākslas pasākumu norises vietā Apvienotajā Karalistē.
Londonas publika izrādi uzņēmusi ar stāvovācijām, bet teātra kritiķi un mediji jau publicējuši pirmās atsauksmes un recenzijas:
"Bez šaubāmmieklīga – un pietiekami nobriedusi, lai atstātu vietu patiesam smeldzīgumam..."
Līdz šim izrāde vairākkārt pabijusi ar viesizrādēm Atēnās "Onassis Stegi" centrā, pagājušajā gadā teātris viesojās Itālijā Milānas Pikolo teātrī ("Piccolo Teatro"), kas tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajiem Eiropas teātra namiem, – tas veido ne vien Itālijas dramatiskā un laikmetīgā teātra, bet arī pasaules skatuves mākslas tendences. Tāpat pagājušajā gadā pilnībā tika izpārdotas viesizrādes Parīzes slavenajā Odeona teātrī ("Théâtre de l’Odéon"). Parīzē iestudējums tika novērtēts, gan iekļūstot izdevuma "Le Monde" lapās, kur to uzteica kā īpašu teātra notikumu, gan žurnāla "Théâtres Magazine" desmit gadu jubilejas numurā, kur izrādi atzina par vienu no pēdējo desmit gadu 50 labākajām izrādēm. Savukārt Lukašs Tvarkovskis teātra profesionāļu vidē tiek uzskatīts par šī brīža aktuālāko un zināmāko jaunās paaudzes režisoru Eiropā.
Šovasar režisors Lukašs Tvarkovskis un Dailes teātra komanda ar "Rotkho" bija redzami "Holland Festival", kas ir lielākais starptautiskais skatuves mākslas festivāls Nīderlandē un viens no vecākajiem festivāliem Eiropā. Tas notiek katru gadu jūnijā Amsterdamā un tās apkārtnē, pulcējot lielu skaitu skatītāju un nozares profesionāļu no visas Eiropas un citām pasaules valstīm.
Izrāde tapusi sadarbībā ar Polijas JK Opoles teātri ("JK Opole Theater"; "Jan Kochanowski Theatre"), Adama Mickeviča institūtu un ar Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas līdzfinansējumu. Izrādes inovāciju partneris – "Latvijas Mobilais telefons".
Savukārt režisora un Dailes teātra jaunākais kopdarbs, izrāde "Orākuls", pirmizrādi piedzīvoja augusta beigās Vācijā, Rūras triennālē – vienā no pasaulē ievērojamākajiem teātra festivāliem. Pēc triennāles un pirmizrādes Rīgā interesi par iespējamām viesizrādēm izteikuši vairāki producenti, arī no Ņujorkas un Singapūras.
Dailes teātrī izrāde tapusi sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, "New Error", Ženēvas Komēdijas teātri ("Comédie de Genève"), Milānas Pikolo teātri, Antverpenes "De Singel" teātri – un ar Adama Mickeviča institūta atbalstu. Dramaturģija tapusi "Complicité Mudlarks" starptautiskās rezidences laikā, pateicoties "Complicité Theatre" un Polijas institūta Londonā atbalstam. Arī šīs izrādes inovāciju partneris ir "Latvijas Mobilais telefons".
