Bijušais politiķis Alfrēds Rubiks šonedēļ svinēja savu 90. jubileju, ko atzīmēja gan ģimenes un draugu lokā, gan restorānā “Prāga”, kur viesojās arī mazmazmeita no Londonas, vēsta žurnāls Privātā Dzīve.
Rubiks atklāja, ka dzimšanas dienā viņu sveicis gandrīz 90 cilvēku pa telefonu, bet klātienē sumināt ieradās ap 30 viesu. "Nobaudījām cienastu, iedzēru arī simts gramus konjaka – esmu lasījis, ka mazliet stiprā dzēriena pirms miega pat nāk par labu," viņš ar humoru piebildis.
Politiķis stāstījis, ka ārsti viņu joprojām uzskata par labā fiziskā stāvoklī esošu, lai gan ilgstošais stress dzīvē atstājis sekas. "Septiņus gadus dzīvoju smagā stresā – vienu gadu līdz iesēdināšanai un sešus gadus cietumā. Kad iznācu, valsts jau bija pavisam cita," atceras Rubiks.
Runājot par ienākumiem, bijušais Latvijas Komunistiskās partijas vadītājs atzinis, ka finansiāli nesūdzas. "Latvija man piešķīra 420 eiro pensiju, bet, strādājot Eiropas Parlamentā, pensijai piepelnīju 1800 eiro. Man pat kauns ir teikt, bet kopā sanāk vairāk nekā 2000 eiro mēnesī," sacījis Rubiks, piebilstot, ka ar naudu atbalsta bērnus un mazbērnus.
