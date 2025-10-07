Donalds Tramps un uzņēmums "Apple" var būt priecīgi vismaz vienā ziņā – Eiropas Savienība ir piekritusi 2026. gadā pārskatīt Digitālo tirgu aktu (DTA), kuru ASV izcelsmes tehnoloģiju uzņēmumi vienkārši ienīst. Taču šīs pārskatīšanas rezultāti nebūt nav skaidri. 

Šī gada 25. septembrī ASV tehnoloģiju lieluzņēmums "Apple" aicināja Eiropas Savienību (ES) atcelt tās ieviesto Digitālo tirgu aktu, jo tas radot drošības riskus un sliktāku ierīču lietošanas pieredzi patērētājiem. "Digitālo tirgu akts ir jāatceļ, kamēr tiek ieviests piemērotāks un mērķim atbilstošāks tiesību akts," "Apple" norādīja oficiālā iesniegumā Eiropas Komisijai. "Ir kļuvis skaidrs, ka Digitālo tirgu akts rada sliktāku pieredzi "Apple" lietotājiem ES," skaidro uzņēmums. "Tas viņus pakļauj jauniem riskiem un ierobežo "Apple" produktu savstarpējo sadarbību." Šāda uzņēmuma attieksme ir skaidra, jo vēl aprīlī ES piesprieda "Apple" 500 miljonu eiro sodu, apgalvojot, ka uzņēmums ir ierobežojis lietotņu izstrādātāju iespējas tirgot savus produktus ārpus "Apple" lietotņu veikala,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē