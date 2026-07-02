Kanādas uzņēmums "Schulte" ir ieviesis divas jaunas disku ecēšas – THX-360 un THX-600, kas paredzētas ātrai augsnes apstrādei un atlieku apstrādei.
Abi modeļi ir aprīkoti ar 51 cm zobainiem ieliektiem diskiem, kas novietoti fiksētā leņķī, lai efektīvi noņemtu augu atliekas pēc kviešu, miežu, rapša un citu kultūraugu novākšanas. Disku sistēmai seko izturīgas ecēšas ar piecām zobu rindām, kas vēl vairāk sadala un sasmalcina atliekas.
Modeļi galvenokārt atšķiras ar darba platumu: THX-360 platums ir 11 , THX-600 – 18 metru. Arī svars, garums un ecēšu sekciju skaits atšķiras. Tomēr abu mašīnu izmēri joprojām ir ērti transportēšanai.
Darba dziļumu regulē, izmantojot aizmugurējo slīdni, un zaru leņķi var regulēt mehāniski vai ar elektroniski hidraulisku sistēmu ar monitoru kabīnē. Tas ļauj precīzi pielāgot mašīnu lauka apstākļiem. Konstrukcija ir izgatavota no pastiprinātas tērauda caurules, kas palielina izturību un ilgmūžību.
Trošu vietā tiek izmantots hidrauliskais bloķēšanas mehānisms, kas padara darbību uzticamāku un drošāku.
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