Reģeneratīvā lauksaimniecība arvien vairāk tiek apspriesta kā nākotnes lauksaimniecības koncepcija, kuras centrā ir augsnes veselība. Mērķis ir stabilizēt augsnes funkcijas un, ņemot vērā klimata pārmaiņas, nodrošināt ražas drošību aizvien mainīgākos apstākļos.

Lauksaimniecība saskaras ar daudziem izaicinājumiem: klimata pārmaiņas ar biežākiem ekstremāliem laika apstākļiem, piemēram, sausumu un spēcīgām lietavām, būtiski ietekmē zemes izmantošanu. 

Vienlaikus jātaupa resursi, jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un jāaptur bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Šīs norises apvienojumā ar stingriem Eiropas Savienības noteikumiem, piemēram, augu aizsardzības līdzekļu un mēslošanas līdzekļu samazināšanu, mudina nozari izpētīt jaunas lauksaimniecības sistēmas.

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