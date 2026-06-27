USDA Lauksaimniecības pētījumu dienesta (ARS) pētnieki sadarbībā ar Mičiganas štata (ASV) universitāti izstrādājuši jaunu augļu novākšanas robotu, kas aprīkots ar divām rokām.
Testos jaunā sistēma uzrādījusi ievērojami augstāku efektivitāti salīdzinājumā ar vienas rokas robotiem.
Šīs izstrādes mērķis ir palielināt produktivitāti un samazināt izmaksas augļu audzēšanā, norāda ARS pētnieki. Procesa automatizācija ir kritiski svarīga nozarei, jo darbaspēka izmaksas ražas novākšanas laikā ir lielākie izdevumi ābolu un citu augļu ražošanā, liecina SEEDS. Jaunā robota konstrukcija piedāvā komerciāli dzīvotspējīgu risinājumu, kas nodrošina ASV ābolu nozares ilgtermiņa ilgtspējību un globālo konkurētspēju.
Jaunais robots ir aprīkots ar diviem manipulatoriem ar četrām brīvības pakāpēm, kas ļauj tam efektīvi manevrēt cauri blīvām koku lapotnēm.
Izmantojot ToF kameru un neironu tīklu kombināciju, iekārta atpazīst ābolus pikseļu līmenī un izveido precīzu augļudārza 3D modeli.
Smalkai augļu novākšanai tiek izmantoti mīksti satvērēji un inteliģenta vakuuma sistēma, kas automātiski pielāgo sūkšanas jaudu.
Mūsdienu augļudārzos novākšanas veiksmes rādītājs ir 82%, un viena augļa apstrādes laiks ir aptuveni sešas sekundes. Divu roku izmantošana ir palielinājusi produktivitāti par 34% salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem.
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