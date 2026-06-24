Vāgeningenas universitāte (WUR) kopā ar Nīderlandes Lauksaimniecības ministriju ziņojusi par vērienīga projekta sākšanu. 2026. gadā sāksies jauni kartupeļu lauka izmēģinājumi, izmantojot modernas ģenētiskās modifikācijas metodes, ziņo WUR preses dienests.
Kāda ir eksperimenta būtība? Zinātnieki strādā pie šķirnēm, kurās noteikti gēni ir ieslēgti vai izslēgti. Galvenais mērķis ir padarīt kartupeļus izturīgus pret slimībām un kaitēkļiem, īpaši pret lakstu puvi (Phytophthora infestans). Tas ir svarīgi, jo izturīgas šķirnes radikāli samazinās ķīmisko pesticīdu lietošanu, un pētnieki pārbaudīs, kā ģenētiskā aizsardzība darbojas reālos lauka apstākļos un kā augu aizsardzības sistēmas jāpielāgo tiem.
Šis projekts ir ilgi gaidīts solis uz priekšu. Pēdējie līdzīgie izmēģinājumi (DuRPh projekts) tika veikti pirms 11 gadiem. Toreiz populārās kartupeļu šķirnēs tika ieviesti papildu rezistences gēni. Izrādījās, ka augi ar daudzslāņu aizsardzību (vairāki gēni) bija daudz izturīgāki pret lakstu puvi nekā standarta šķirnes. Tomēr radās problēma: DuRPh projekta kartupeļi nekad nenonāca veikalu plauktos stingro un dārgo Eiropas Savienības (ES) noteikumu dēļ, kas regulē ĢMO. Kopš tā laika tehnoloģijas ir ievērojami attīstījušās. Mūsdienu genoma rediģēšanas metodes ļauj veikt precīzas un minimālas izmaiņas augu DNS. Šīs pieejas ir pazīstamas kā jaunās genomikas tehnoloģijas (NGT). Tās ļauj radīt augus, kurus teorētiski varētu iegūt, izmantojot tradicionālās selekcijas metodes, un tas nozīmē, ka nav papildu drošības risku.
Lai arī konvencionālajā selekcijā tiek izmantoti tie paši rezistences gēni, pats selekcijas process ir laikietilpīgs, tāpēc lēni attīstās jaunas šķirnes ar visaptverošu izturību pret slimībām un kaitēkļiem. Ģenētiskās modifikācijas un NGT izmantošana ievērojami paātrina šādu šķirņu attīstību. Būtībā NGT ļauj sasniegt tādus pašus rezultātus kā konvencionālā selekcija, bet daudzkārt ātrāk.
Tā kā šie augi nesatur svešus elementus, ES pašlaik pārskata savus tiesību aktus: NGT produktus plānots atbrīvot no stingrajiem ĢMO noteikumiem.
Kāpēc sabiedrībai tas nepieciešams? Papildus zinātniskiem mērķiem šiem izmēģinājumiem vajadzētu kalpot par pamatu atklātam dialogam ar sabiedrību.
Redzami rezultāti palīdzēs apspriest, kā mūsdienu tehnoloģijas var padarīt lauksaimniecību patiesi ilgtspējīgu un videi draudzīgu. Šķiet, frī kartupeļu nākotne tagad burtiski ir ģenētiķu rokās!
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