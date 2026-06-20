Siltais un sausais maija sākums bija ļoti piemērots zirņu svītrainā smecernieka darbībai. Lietainais periods kaitēkļiem lika noslēpties zem pašu apgrauztajām pupu un zirņu lapām, bet jūnijā pieaugušie īpatņi turpinās dēt oliņas augsnes virskārtā.

Mērenā gaisa temperatūrā izdzīvos gan oliņas, gan šķilsies kāpuri. To mērķis ir baroties ar tauriņziežu saknēm un gumiņiem, mazinot gumiņbaktēriju nozīmi gaisa slāpekļa piesaistē.

Katrā sezonā daļu zirņu graudu sabojā zirņu tinēja kāpuri. Šīs nelaimes sākums ir sīks, pelēks naktstauriņš – rāmu, siltu un sausu vakara un nakts stundu cienītājs. Jo siltāks būs jūnija sākums, jo agrāk sējumos parādīsies zirņu tinēja tauriņi. 

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