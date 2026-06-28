Pēdējo gadu notikumi pasaulē parādījuši, cik cieši Latvijas lauksaimniecība saistīta ar globālajiem procesiem, jo energoresursu cenu svārstības, piegāžu ķēžu traucējumi un ģeopolitiskie konflikti ietekmē ne vien starptautisko ekonomiku, bet arī ikdienas darbu Latvijas lopkopības saimniecībās. Šajā rakstā analizēsim, kāpēc saimniekošanas efektivitāte un bezzaudējuma punkts kļūst arvien nozīmīgāki lopkopībā.

Viens no biežāk minētajiem riska punktiem pasaules ekonomikā ir Hormuza šaurums – stratēģiski svarīgs kuģniecības ceļš, caur kuru transportē ievērojamu daļu pasaules naftas un sašķidrinātās gāzes. Jebkādi militāri vai politiski sarežģījumi šajā reģionā var izraisīt strauju energoresursu cenu kāpumu. Lai arī šķiet, ka Tuvo Austrumu notikumi ir tālu no Latvijas laukiem, realitātē to sekas ātri sasniedz arī vietējās saimniecības: pieaug degvielas cenas, sadārdzinās minerālmēslu iegāde, transporta izmaksas un lopbarības ražošana. 

Tieši šādos brīžos īpaši būtiska kļūst saimniecību efektivitāte un spēja saglabāt konkurētspēju paaugstinātu izmaksu apstākļos.

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