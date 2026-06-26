Mērču ražotāji un pavāri arvien biežāk sūdzas, ka klimata pārmaiņu dēļ čili pipari sākuši mainīt savu garšu.
Piemēram, Singapūras uzņēmums Nanyang Sauce, kas mērces ražo jau gadu desmitiem, pērn bija spiesti samazināt ražošanu par 25%, jo ekstremālie laika apstākļi galvenajos čili audzēšanas reģionos izraisīja piegādes traucējumus, cenu pieaugumu un – pats ļaunākais – padarīja piparus maigus.
Zinātnieki apgalvo, ka šī nav vienreizēja parādība, bet gan ilgtermiņa tendence, kas ietekmē arī citus pārtikas produktus – kafijas maisījumi kļūst rūgtāki, kokosrieksti kļūst mīkstāki nepastāvīgo nokrišņu dēļ, un pieaugošā temperatūra ietekmē napa kāpostu, kas ir galvenā sastāvdaļa iecienītajā korejiešu ēdienā kimči, kvalitāti un daudzumu.
Čili pipari ir ļoti jutīgi pret jebkādām laika apstākļu izmaiņām. To ideālais temperatūras diapazons ir no 25 līdz 30 °C.
Visā pasaulē ir aptuveni 4000 čili piparu šķirņu, to skaitā halapenjo, habanero un putnu acu pipari, kas atšķiras pēc krāsas, izmēra un asuma. Garšu regulē siltumu ražojošu alkaloīdu grupa, to skaitā kapsaicīns.
Zinātnieki rada jaunas čili šķirnes, kas ir izturīgākas pret klimata pārmaiņām un slimībām. Taču izaicinājums ir saglabāt nemainīgas garšas.
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