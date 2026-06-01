Fendt Rotana preses aprīkotas ar jaunu ietīšanas sistēmu
2023. gadā Fendt ieviesa un patentēja šo ātrās nomaiņas ruļļu sistēmu. Tagad tā ir ieviesta.
Operatori var ielādēt mašīnā trīs plēves vai tīkla ruļļus vienlaikus, lai aptvertu pilnu darbadienu, nepārkraujot presi. Līdz šim pārslēgšanās starp plēves/tīkla ruļļiem tika veikta manuāli.
Ar jauno opciju nomaiņu var veikt tieši no traktora kabīnes.
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